自動販賣機在港有出路？降級消費或成商機！不能忽略2大隱憂︰年輕人重視健康！全球消費模式轉變有何影響？

多年前出現咗一浪自動售賣機熱，香港到處都見到自動售賣機蹤影，而自動售賣機特許經營、租售等生意順勢大增。除賺取售賣商品利潤外，利潤亦包括售賣機螢幕上嘅廣告收益。另外，售賣機更會收集消費者數據，以提高廣告同商品銷售效益。聽落好似潛力十分，以特許經營創業嘅起動資金亦較為親民，所以初期吸引到不少人投資。但其後因香港擺放售賣機地點租金貴、港人未太常／習慣使用售賣機，再加上特許經營商過份吹捧回報，最後慘淡收場。

雖然係咁，今日自動售賣機發展並未因而減退，早幾年有公司更推出即熱飯盒機、杯麵機、即榨果汁機等，而近年更有台灣商人推出即食火鍋。稱以最新加熱技術，為售賣機內已急凍食品解凍再加熱，快速製成即食火鍋。該公司以24小時都能夠食到夜巿食品為主打，打工仔OT放工後亦能享受火鍋。而且自動售賣機能減低人手成本，再配合 AI技術令消費者有更新用餐體驗。公司未來會進軍美國、澳洲、日本等國家，期望將來推到全球各地。

自動售賣機未來發展看似很好，但其實有潛力同時面對不少問題。行業潛在商機方面，除有上述創新技術協助、能打造出以前難以處理嘅即食品外，大眾消費力下降亦係商機之一。不論失業人士定在職打工仔，過去1-2年全球不少人正開始降級消費，而呢類較平即食品係一個不錯嘅替代品。加上售賣機購買即食火鍋係一個較新體驗，會吸引大眾嘗試。但體驗過後，銷售能否持續就成問題。

行業隱憂亦不少，尤其疫情後全球消費模式出現極大轉變，大大影響行業前景。因在家工作普及化關係，不少人開始習慣將晚餐時段提早或減少出外進餐。當中歐美地區最為明顯，晚餐時間由以前 7、8點左右改為 5、6點，出外進餐或Happy Hour亦大大減少。如果更多公司推行在家工作模式，呢類自動售賣機極可能慢慢失去其意義。

另一方面，近十年年輕人活得比以前更健康，尤其飲食方面，不少人願意花錢食／飲得更健康。如愈來愈少年輕人飲酒精飲品，而食保健品嘅人愈來愈年輕，有巿場調查指不少地區 90後、00後佔當地保健品巿場約50%，當中四成人每日最少食一種保健品。由此可見，售賣機所推嘅即食食品難以長期吸引年輕、最有消費力一群。

無可否認，現時部分國家消費者十分接受使用自動售賣機，不過只在於輕食品／飲品，但暫時仍未見到全球消費者使用率有上升趨勢。如將來消費習慣或科技未有轉變，相信該行業只能穩步，難以有太大突破。