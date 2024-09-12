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12/09/2024

特朗普交易失勢，賀錦麗交易待發

#陶冬天下 #特朗普 #美國大選 #賀錦麗 #拜登 #電視辯論 #財金大勢
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    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　這是一場經典的具有扭轉選情意義的電視辯論，對華爾街的衝擊也很大。

　　美國副總統賀錦麗接替拜登成為民主黨總統候選人後，不接受媒體採訪，選民大會上的演講也多數依賴提示器，加上4年前民主黨初選時糟糕的表現，有人形容她「離開了提示器就不會講話」。甚至賀錦麗團隊在談判這場電視辯論時，提出了諸多要求，比如允許帶筆記進場、坐著辯論、不准插話等，給人不自信的錯覺。
　
　　但是不被看好的賀錦麗，幾乎在整場辯論都顯得從容自信，應對自如，有幾次還擊中特朗普的要害。反觀特朗普就顯得急躁粗魯，缺乏準備、缺乏聚焦，咄咄逼人地指摘和醜化對手，喋喋不休地為自己辯護，特朗普被賀錦麗牽著節奏走了。特朗普放著通貨膨脹這類選民關心的大話題不講，卻去談論「移民吃狗肉貓肉」、「新生孩子被處決」等匪夷所思的傳聞。

 

賀錦麗在電視辯論從容自信，反觀特朗普就顯得急躁。(AP)


　　筆者認為這場辯論沒有出現技術性擊倒，但是毫無疑問，這是特朗普生涯中表現最差的演講之一，這是賀錦麗生涯中表現最佳的演講之一。賀錦麗缺乏辯論經驗，電視機前不輸就是贏；特朗普思維敏捷、風格剽悍，不贏便是輸。

　　特朗普在電視前糟糕的表現，不會令他遭遇拜登6月底辯論失利後的窘境。一則如今的共和黨，基本上是特朗普的共和黨，二則特朗普的鐵票對他的忠誠不會改變，三則不太存在金主逼宮的可能。然而這次辯論中，賀錦麗證明了自己的思想和能力，表明自己不是副總統花瓶，洗刷了「weak candidate（弱勢候選人）」的形象。

　　借用《金融時報》評論員文章的標題——「賀錦麗通過了大考」，她展現出壓力之下的判斷能力、交流能力和應對能力，這是美國總統需要具備的能力。美國總統選舉變得勢均力敵了，賀錦麗展現出自己的領袖風範，而特朗普光環開始褪色。

　　這不僅意味著民意調查中的此消彼長，更直接觸動了資本市場。華爾街上，過去幾個月盛行的Trump Trade（特朗普交易）出現煞停，特朗普傳媒公司的股價暫且不提，美債、美元出現調整，石化能源行業需要重新審視，企業減稅需要重新審視。賀錦麗的經濟政策正在顯影中，許多細節尚不清晰。一般市場預計她對拜登政府的政策會蕭規曹隨，不過正如她在辯論中所言，她不是拜登。分析員們開始努力探求賀錦麗的經濟政策、行業政策。

　　一個更有自信的賀錦麗，不僅給美國大選帶來變數，也給華爾街帶來變數。Harris Trade（賀錦麗交易）不日登場。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 

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