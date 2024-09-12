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12/09/2024

金鐘獎2024入圍名單公開！盤點入圍最多台劇推介︰16項入圍大贏家探討原住民、外勞議題！《不夠善良的我們》林依晨許瑋甯爭視后、《此時此刻》劉俊謙詮釋台式愛情故事

#金鐘獎 #有生之年 #此時此刻 #劉俊謙 #八尺門的辯護人 #不夠善良的我們 #賀軍翔 #林依晨 #許瑋甯 #吳慷仁
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Text: Louise Yuen

　　台灣第 59 屆金鐘獎昨日（11 日）公布戲劇類入圍名單，當中以「戲劇節目男主角獎」最受關注，《有生之年》吳慷仁、《美食無間》傅孟柏、《此時此刻》的香港代表劉俊謙等人有份競逐視帝殊榮！「戲劇節目女主角獎」則有《此時此刻》郭雪芙、《有生之年》楊貴媚、《此時此刻》賈靜雯等人入圍。如果要數金鐘獎的入圍贏家，非《八尺門的辯護人》莫屬，一口氣拿下 16 項入圍；《不夠善良的我們》則入圍 13 項，當中包括 2 個女主角獎，今次為大家盤點獲入圍最多金鐘獎項的台劇推介。

 

金鐘獎2024入圍名單｜《八尺門的辯護人》入圍16項！探討原住民、外勞議題

 

　　改編自同名小說的律政台劇《八尺門的辯護人》，以當地 1986 年「湯英伸事件」為原型，從一樁外籍漁工滅門血案為起點，探討台灣社會議題，包括原住民、外勞、死刑、官商勾結等。故事講述由李銘順飾演的公設辯護人，為了幫助遭控犯下殘忍謀殺罪的外籍移工，被捲入充滿不公不義的黑暗漩渦。當中男主角李銘順雖為馬來西亞人，卻為角色學習台語、阿美族語及印尼語，完美演出原住民及辯護人的角色。

 

　　《八尺門的辯護人》入圍金鐘獎達 16 個獎項，包括迷你劇集獎、迷你劇集（電視電影）男女主角獎、戲劇類節目創新獎等，成為入圍金鐘的最大贏家。現時可於 Netflix 重溫（詳情）。

 

（圖片來源︰GTV八大電視）

 

 

 

下一頁︰《不夠善良的我們》入圍13項！林依晨3奪金鐘女主角獎

 

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