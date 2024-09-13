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13/09/2024

80後遊樂場控紀錄公園變遷！石籬夢樂園滿足童心、京士柏猶如太空基地！歷史研究者Helen：遊樂場設計反映地區特色

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Text: Louise Yuen Photo: Sam Yau

　　小時候快樂很簡單，放學與朋友到附近的公園遊樂場流連，瀡滑梯、盪鞦韆再玩轉捉迷藏，跑到滿頭大汗才回家最滿足。一個遊樂場不只是遊樂設施，更默默見證了幾代人的童年快樂時代。隨住城市發展，遊樂場變了樣，馬騮架、長滑梯、氹氹轉慢慢被組裝式遊樂設施取代，各區遊樂場變得一式一樣；直至近年又興起共融遊樂場，你我也一直從旁看著遊樂場的變遷。

 

 

　　80 後的 Helen 本來從事藝術工作，因一次偶然機會發現 60 年代的石籬遊樂場舊照片，從此勾起無限好奇心……一般遊樂場由建築師或園景師設計，從前的石籬遊樂場卻由美國藝術家 Paul Selinger 操刀，打造出依山而建的三層公園，底層有磚頭砌成的迷宮，中層是白絲帶般的大型雕塑及水管裝置，頂層則是石屎滑梯和箭形攀爬架，設計破格又前衛，「完全不像我成長時見到的遊樂場」，即使今日回看照片，依然是個夢幻樂園。就這樣，Helen 被石籬遊樂場的大膽設計吸引，便開始著手研究本地遊樂場的發展。

 

（攝影︰Paul Selinger、嗚謝︰Matthew Selinger）

（圖片來源︰香港特別行政區政府）

 

　　Helen 說石籬遊樂場可能是香港史上首個由藝術家設計的遊樂場，擅長創作抽象雕塑的Paul Selinger 在設計遊樂場時，以創作藝術品的心態，把遊樂設施變成可以玩、可以欣賞的藝術品。另一個有趣之處是，公園旁邊有條大樓梯，若石籬邨街坊經此處下山前往青山公路，甚而可以從其中一層的大滑梯直接滑入遊樂場，滿足了孩童的調皮小願望。可惜它在 90 年代已被拆卸，往後的遊樂場都也普通設計為主，石籬遊樂場可能只是一個孤例。

 

（攝影︰Paul Selinger、嗚謝︰Matthew Selinger）

 

下一頁︰最具香港特色！月球之旅主題遊樂場

 

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