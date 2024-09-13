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13/09/2024

McGriddles 9月底暫告別、將陸續售罄！即睇麥當勞分店供應情況！同場加映：4間必試班戟漢堡推介！超抵食$18煙肉豬柳蛋雙拼漢堡

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Text: Eunice

　　McGriddles粉絲要把握今個月機會食楓糖班戟漢堡了！麥當勞於官方社交平台貼文，指McGriddles於9月底暫時告別，9月底將會於餐廳陸續售罄。其實，香港都有其他餐廳及麵包小店推出班戟豬柳漢堡，或者可以令大家止癮，即睇有咩推介！

 

（圖片來源︰麥當勞）

 

　　麥當勞於官方社交平台貼文，指McGriddles於9月底暫時告別，9月底將會於餐廳陸續售罄。不過麥當勞表示今次只係暫別，換言之McGriddles會再回歸，各位粉絲唯有繼續留意佢動向！

 

（圖片來源︰麥當勞）

（圖片來源︰麥當勞）

 

　　今年7月麥當勞推App用戶優先食活動，結果售出100萬個McGriddles成人氣熱話，不少網民喜愛鬆軟帶牛油香的楓糖班戟配豬柳，鹹甜組合令人驚喜，而且終於唔使飛日本就食到！

 

（圖片來源︰foodpanda）

 

　　木村拓哉更為外賣平台foodpanda全日供應McGriddles的廣告，苦練一句廣東話令人印象深刻。

 

　　至於邊間麥當勞分店，仲有楓糖班戟漢堡McGriddles賣，記得去以下網址睇睇！

 

楓糖班戟漢堡McGriddles餐廳供應情況  

 

下一頁：仲可以去邊食班戟漢堡？

 

 

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