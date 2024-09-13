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13/09/2024

MakeMoney | 黑悟空經濟學：升級換機潮出現，買Intel定AMD？

#理財
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　　話說上個月國產3A遊戲大作《黑神話:悟空》大賣，令到市場一片譁然，當然大家驚訝嘅係原來中國都做到呢種遊戲水平！筆者都拿拿聲砌返部新機去打新Game，不過面對住要揀Intel定AMD都十分苦惱，除左係煩買邊隻CPU，佢地目前係美國嘅股票價格各有不同，究竟點揀好？

 



Intel因芯片有「伏」，股價跌到谷底



　　剛剛過去8月Intel出左第二季業績，當然不似逾期地低，連股價都蒸發左一半咁，公司需要削減人手開支，同時有傳計劃賣走部分業務「回血」。


　　唔少大行對Intel轉為負面睇法，皆因過往Intel出新CPU方式都好似「擠牙膏」方式，無乜大進步，關鍵係最近幾個月爆出Intel第13/14代CPU出現閃退、藍Mon事件，呢個先係對公司最大打擊，雖然公司為顧客延長保修時間，但未有全面回收，所以唔少公司為穩定性，都放棄使用Intel，轉投AMD懷抱。


　　其實Intel都有提出過解決辦法，其中就係要大家Update主機板BIOS，控制電壓改善問題。但畢竟大家買部新機都唔想變「藍MON」，所以都怕怕了。


　　另外一點，有分析指，Intel有機會被道指除名，Intel股價係本年度內已累計下滑近60%，成爲道瓊斯指數中表現最爲遜色的公司之一；有分析認為Intel從道瓊斯指數中除名似乎只是時間問題，而近期公佈的業績數據更是可能加速這一進程，成爲壓垮駱駝的最後一根稻草。即係話，基金唔再追蹤，股價跌多兩錢重。



AMD CPU+ NVIDIA GPU=股價上升組合



　　而家想打新Game，最穩定、最平、最新嘅配置，就必然係AMD CPU+ NVIDIA GPU。先講講AMD，受惠於對手「爆伏」，所以大家都轉入手佢嘅ZEN 4 CPU，最抵玩梗係7500F、7600、7600X，全部都係一千蚊左右有交易；另一方面，AMD芯片多應用係AI行業，皆因佢比起NVIDIA較為便宜，有助刺激公司出貨量。


　　花旗分析指，AMD正試圖在目前由NVIDIA主導的服務器芯片市場上搶佔更大的份額；NVIDIA的芯片受到雲計算公司的高度重視，但高昂的成本促使多家供應商也用AMD的芯片來增強他們的數據中心。


　　至於NVIDIA，應該係行內GPU無對手，雖然AMD想從佢手上拎市場份額，但筆者依然持保留態度；另外近期有報導指，美國政府正在考慮允許NVIDIA向沙特阿拉伯出口先進芯片，呢個可能有助於該國訓練和運行最強大的AI模型，多一個市場，股價又再攀升。


　　可憐嘅係，香港只能買到4090D，唉。

 

撰文：李皆穎

 

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