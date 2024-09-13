TCL終於出新機！50 Pro NXTPAPER 5G 配備護眼NXTPAPER熒幕，「睇」驗讀電子書感覺！

已很久沒推出新手機的TCL，最近有代理引入了新一代的50 Pro NXTPAPER 5G。該手機最大特色，在於配備了有如電子墨水的NXTPAPER熒幕，在閱讀電子書或一般應用都能保護雙眼，加上三攝鏡頭及不俗的規格，50 Pro NXTPAPER 5G是中階手機中的好選擇。

50 Pro NXTPAPER 5G設計與傳統手機無異，灰色機身配備立體聲揚聲器，並設有NXTPAPER按鍵，可一按切換不同的顯示模式。手機配備的6.8吋NXTPAPER熒幕採用了「未來紙」3.0 技術，在延續前代產品的防眩光和硬件級低藍光護眼技術基礎上，更新增多項優化視覺體驗的功能，在自然光下閱讀紙質書籍的視覺感受。

50 Pro NXTPAPER 5G熒幕上方設有3,200萬像素自拍鏡頭。





機身設有NXTPAPER按鍵，可一按切換不同的顯示模式，同時也有音量鍵及整合指紋感應器的電源鍵。





50 Pro NXTPAPER 5G設計與傳統手機無異，香港只推出灰色機身。

手機設有三個主鏡頭，分别是1.08億像素標準、800萬像素120°超廣角及200萬像素微距。

50 Pro NXTPAPER 5G的熒幕提供1,080 x 2,460解像度及支援120Hz刷新率，縱使亮度只有550nits，但由於熒幕表面經過防眩光處理，因此在陽光直射的情況下依然能清楚看到。同時，這個熒幕提供了四種顯示模式，分别有正常、彩色紙、墨水紙及MAX INK，後三者均有電子書同等的閱讀體驗。在MAX INK模式下，更提供26天待機時間或一周無間斷閱讀。

50 Pro NXTPAPER 5G採用MediaTek Dimensity 6300處理器，內置8GB記憶體、512GB儲存及支援microSD下，另設有記憶體擴展功能，可為系統提供額外8GB記憶體，安兔兔測試有接近40萬分。手機不單支援雙SIM卡，更支援eSIM，亦內置了5,010mAh電池，支援33W快速充電，官方稱30分鐘可為手機充電50%。

機底除設有USB Type-C介面及揚聲器，亦備有3.5毫米耳機孔。

50 Pro NXTPAPER 5G支援雙SIM卡及eSIM，其中SIM 2插槽與microSD記憶卡共用。





50 Pro NXTPAPER 5G的NXTPAPER熒幕採用了「未來紙」3.0 技術，啟動彩色紙、墨水紙及MAX INK模式後有電子書同等的閱讀體驗。

啟動了電子書模式後仍可如常操作手機，還可有更省電的功效。

50 Pro NXTPAPER 5G設有三個主鏡頭，分别是1.08億像素標準、800萬像素120°超廣角及200萬像素微距，還有一個3,200萬像素自拍鏡頭。除了常見的拍攝功能外，手機更加入了Horizon Lock功能，攝錄影片時讓鏡頭在手機移動下仍可保持穩定的影像，另外也提供了自動識別最多七個物件並追蹤一個主體的動態焦點，以及自動挑選按下快門前後一秒最好照片的Best Shot功能。

按下50 Pro NXTPAPER 5G的NXTPAPER按鍵後，即可選擇進入彩色紙、墨水紙及MAX INK顯示模式。

手機內置不同的AI功能，例如在觀看網頁時選取文字，即可自動生成內容撮要。

又或者提關鍵字自動生成文章。

50 Pro NXTPAPER 5G採用MediaTek Dimensity 6300處理器，安兔兔測試有接近40萬分。

總結

筆者初次接觸50 Pro NXTPAPER 5G時，還以為是展示用的樣版機，主因是其熒幕給筆者的感覺與其他手機不同。惟有親身體驗過50 Pro NXTPAPER 5G，才能知道這個熒幕的奧妙之處。

作業系統：Android 14

處理器：MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：1,080 x 2,460像素，6.55吋多點觸控NXTPAPER

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/17/20/26/28/32/38/40/41/42 / 5G NR n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 1,08億萬像素廣角 + 800萬像素120°超廣角 + 200萬像素微距（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,010mAh

體積：167.6 x 75.5 x 7.99毫米

重量：196克

售價：$2,698

查詢：Future Power 8199 1000