1周部署｜ 李澤銘：靜待英美日央行議息 留意減息受惠股？

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

港股最多升300點，惟其後受A股回軟拖累，收市升幅收窄。下周觀望聯儲局議息，目前利率期貨數據顯示，市場普遍預料9月減息0.25厘的機會率較大，相關減息憧憬是否已基本反映？據報內地最快於今個月下調存量住房貸款利率，預料相關措施會在下周公布嗎？措施一旦落實，對港股及內房板塊的利好作用又有多大？至於近期回調幅度較明顯的三桶油，是否已見短期低位？下周又有甚麼板塊可留意？

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