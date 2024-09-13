上環美食推介 | 皇后街熟食市場翻新重開！ABC Kitchen西餐、60年曾記粿品煎蠔餅仲食唔食到？睇埋上環人氣店介紹：米芝蓮推介越南菜 / 排長龍海南雞飯

在2003落成的上環皇后街熟食市場，今年2月展開「街市現代化計劃」的翻新工程，於8月完成，並於本月12日全面復業！街坊熟客個個期待已久！翻新後，場內設有11個熟食舖位，以及提供逾200個座位。大家不用緊張，以往多間人氣熟食檔如ABC Kitchen、陳財記及老北方餃子館仍在，並以全新面貌迎接客人，附近的街坊及打工族又可以「重回舊地」覓食了，吃貨又可以去打卡！

(圖片來源：環境及生態局 FB)

上環皇后街熟食市場的翻新工程著重於改善用餐區及熟食攤檔。場內的天花和燈飾經過美化，也更換了地磚，重新調整餐桌和座椅的配置，讓環境更舒適。市場外更加了懷舊風格的「皇后街熟食市場」霓虹燈，有本土feel！

翻新後燈飾和餐桌座椅都更換了，有煥然一新的感覺

(圖片來源：環境及生態局 FB)

此外皇后街熟食市場在翻新期間也更換自動扶手電梯和升降機、重新裝修洗手間，以及修理市場內的機電和屋宇裝備。翻新後的市場更加明亮、乾淨，提供了更好的用餐環境。

重開後連清潔龍阿德也走去搵食

(圖片來源： FB)

許多街坊關心舊店的去向，經翻新原有的餐廳也繼續營業，包括熟食檔西餐廳ABC Kitchen、鑊氣小炒檔陳財記、家庭式經營的老北方餃子館以及印度加尼泊爾美食Chautari Restaurant。另有開業超過60年的老字號曾記粿品，售賣傳統潮式食品，例如蠔仔粥、炒糕粿和煎蠔餅，還有不同口味的甜鹹粿品，每日新鮮製作，是買少見少的傳統食品！粉絲等咗咁耐，可以重返舊地再回味！

ABC Kitchen烤乳豬

(圖片來源：Sophia & The City）

老北方餃子館 白菜豬肉、豆苗豬肉及羊肉餃子

(圖片來源：早利亞的美食感覺）

陳財記 生炒臘味糯米飯

(圖片來源：安德利亞煮意空間）





Chautari Restaurant燴馬沙拉雞

(圖片來源：Chautari Restaurant）

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