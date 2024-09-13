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13/09/2024

韓劇｜票選最受歡迎螢幕情侶Top10！《淚之女王》金秀賢金智媛登三甲！《太陽的後裔》有份！邊套與《愛的迫降》玄彬孫藝珍並列no.1？

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　　一部好的韓劇，劇情精彩緊湊是基本，而男女主角搭檔能否產生化學作用，讓觀眾隔住屏幕都感受到滿滿的 CP 感氛圍，也是大家追看下去的一大關鍵。韓國網民近日票選出過去 10 年最受歡迎的韓劇螢幕情侶 Top 10，《淚之女王》金秀賢、金智媛人氣爆燈，劇集今年初才播出即打入第 3 位，撼贏《太陽的後裔》的宋仲基、宋慧喬。到底哪套韓劇可以與《愛的迫降》的玄彬、孫藝珍一起並列 no.1 寶座？即使揭曉。

 

第 10 位：《雲畫的月光》朴寶劍、金裕貞

第 9 位：《戀人》南宮珉、安恩珍

第 8 位：《背著善宰跑》邊佑錫、金惠奫

第 7 位：《山茶花開時》孔孝真、姜河那

第 6 位：《請回答 1988》朴寶劍、惠利

 

票選最受歡迎的韓劇情侶｜第 5 位：《陽光先生》李炳憲、金泰梨

 

　　李秉憲、金泰梨主演的韓劇《陽光先生》（Mr. Sunshine），由《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》的編導組合合力打造，故事講述從小離開祖國的韓裔美國軍官，因外交任務於 1905 年重返朝鮮，卻與一名貴族的女兒陷入了複雜關係，如韓版的《亂世佳人》般，上演一場淒美的忘年戀！要知道李炳憲與金泰梨足足相差 20 歲，幸好兩人在劇中的相處也沒有太大違和感。現時可於 Netflix 重溫（詳情）。

 

（圖片來源︰tvN）

 

（圖片來源︰tvN）

 

 

下一頁︰宋仲基、宋慧喬戲假情真！因《太陽的後裔》相戀結婚

 

 

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