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16/09/2024

救救孩子——關愛社會、關愛校園運動

#港是港非 #儒家 #珍惜生命 #學童自殺 #社工 #傳統文化 #政情 #教育 #港聞娛樂
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　近日社交媒體上載了一段短片，香港演藝人協會會長古天樂帶領多名藝人展開學校探訪活動，目的是關注學生情緒問題，第一站是古天樂的母校。古天樂對學生說：「有三樣嘢好重要，首先，分數唔代表一切，第二，千祈唔好比較，第三，唔好鑽牛角尖，遇到問題要同老師、同學講。」古天樂一直關心社會，他與一眾藝人百忙之中都抽時間關心學生，實在令人感動。事實上，隨著9月開學，社會悄悄地掀起一連串關愛學生活動，帶出鼓勵學生珍惜生命的信息。　
　
　　香港賽馬會防止自殺研究中心近日公布最新數據，其中15歲以下學童自殺率有上升情況，由2022年的每十萬人有0.9宗，大幅上升至2023年的2.9宗，情況令人極度憂慮！悲劇一宗都嫌多，政府及社會各界默默地展開一連串行動，希望協助青年人走出陰霾。除了像演藝人協會的自發行動外，政府亦推出以學校為本的三級應急機制，警方也舉辦多場校園危機講座。

 

香港演藝人協會會長古天樂帶領多名藝人展開學校探訪活動，首站是古天樂的母校。（迦密中學fb圖片）

　
　　據筆者了解，因應目前情況，大部分學校今年一開學就立即展開工作，包括為學生提供生命教育及減壓講座，老師在課堂上亦多鼓勵同學珍惜生命，以及增加向社工求助。有老師向筆者指出，中學編制雖然有兩名社工，但面對數以百計的學生，駐校社工日常工作極為繁忙，當出現學生問題時，一般會先由老師去了解或嘗試處理有關問題，如遇到較大的問題，便會轉介駐校社工跟進。但近期有部分學校已開始改變運作方式，為了及早發現嚴重個案，會要求社工率先「幫吓眼」，先去過濾所有個案，然後再決定處理的方法。可想而知，社工工作無可避免大幅增加，有學校自行與相關社福機構協議，要求增加駐校社工人手，由原本2名社工增至2.5名，甚至3名，學校當然需要支付額外的開支。
　
　　筆者認為，生命無價，付出多少資源都是值得，但必須知道，這些工作治標不治本，我們必須從根源上解決問題，重新建構生命教育。不少社會學家都指出，資本主義的運作模式一定會產生大量社會矛盾，矛盾最後變成種種社會壓力。環顧香港目前的狀況，社會壓力巨大，市民如果沒有正確的生命信念，當遇到挫折時，便容易陷入崩潰。　
　
　　在西方世界中，面對資本主義的衝擊，社會有宗教作為後盾，市民從宗教得到正能量，可以從容面對壓力。大多數香港人並無宗教信仰，過去多數由傳統文化價值觀，為社會帶來正信的人生觀，可惜香港上百年的西化發展，使社會日漸淡忘傳統的道德文化，所以香港新一代並無能抗衡壓力的生命信念。

 

儒家思想能引領青年保持正念，值得在校園積極推廣。(Shutterstock)

　
　　事實上，香港教育亦有生命教育，可惜點到即止，筆者相信，香港是時候重建學生的人生價值觀。傳統的儒家思想的確有不少備受爭議的地方，但儒家帶出「忠恕孝悌仁義禮智信」的基本原則，卻一直是我國，甚至東亞的人生價值觀，能引領生命奮進。筆者期望，建制中有識之士能夠認真思考，採其精髓去其糟粕，推動重建傳統文化，啟迪下一代的正信人生。

 

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