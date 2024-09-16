消委會｜港車北上汽車保險大比拼！「交強險」保額相同、保費相差4成？邊間投保最平？內地三保唔包乘客點算？公開中港駕駛3個大不同！

自去年 7 月推行港車北上之後，愈來愈多人以自駕遊方式往返中港兩地。消委會日前檢視 12 間承保「等效先認」本地保險公司的內地強制性附加險「機動車交通事故責任強制保險」（「交強險」）及選擇性附加險「車輛商業保險」（「商業險」），發現各公司的「交強險」保障範圍及總責任賠償額差不多，均為內地最低法定要求的 20 萬元人民幣，惟年度保費卻存在一定程度的差異，最多可相差近 4 成。消委會建議駕駛人士應考慮額外購買「商業險 - 第三者責任」，應付交通事故引致的賠償責任。

大家在獲發內地有關部門的牌照前，必須先購買已生效的「交強險」。申請人可在其車輛的香港法定汽車保險保單有效期內，添加等同內地「交強險」的「等效先認」保單，方便大家毋須分開購買兩地保單。消委會發現 12 間保險公司的「交強險」保障範圍均無差別，包括︰

● 導致他人遭受人身傷殘或死亡（最高賠償額為 18 萬元人民幣）

● 醫療費用（最高賠償額為18,000 元人民幣）

● 引致他人財產損失（最高賠償額為 2,000 元人民幣）

總責任限額均為內地法定最低要求的 20 萬元人民幣，但保費卻有一定程度的差異。「交強險」計劃一般按車輛連司機在內的座位數目，分 6 座以下及 6 座至8 座兩類收費。撇除中銀集團保險未有於官網獨立列出「交強險」保費的公司，其餘 11 間的 6 座以下車輛的「交強險」年度保費由 $832至 $1,159，當中最平的是三井住友海上火災保險及立橋保險，最貴則是安盛保險。而 6 座至 8 座車輛則由$963 至$1,342，各保險公司於兩個類別的保費均相差近 4 成。

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