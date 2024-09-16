消委會 | 機票附加服務勁多投訴！3個案公開：加購指定座位遭更改不通知？登機、行李優先服務無快到？手提行李臨時被迫寄艙？即睇結果+消委會4招精明訂機票

去旅行，梗係想快人一步到達目的地，或有更好的飛行體驗，不少人會購買航空公司機票附加服務，享受優先待遇。最近，消委會接獲有關對航空公司服務的投訴，當遇上突發情況或服務調動，在加購指定座位後，有機會因飛機型號變更而遭更改座位，甚至有投訴人購買優先服務卻未獲優先待遇！究竟點先可以精明消費，即睇消委會教你精明訂票4招！

「天氣不如預期，但要走總要飛。」原來當遇上突發情況或服務調動安排，你購買購買航空公司各項附加增值服務，如指定座位位置、優先辦理登機及領取行李、增加託運行李數量、預購飛機餐等，有機會被更改及陷入不似預期的爭議！消委會由2024年1月至8月，接獲涉及「機票」而投訴對象為航空公司的個案數字達1,057宗！以下是3個相關投訴個案例子，你又有無遇過相似狀況？

（圖片來源︰unsplash）

個案1：突改飛機型號、已加購指定座位被改冇say！

唔少人搭飛機喜歡坐窗口位睇風景，或者偏好走廊位方便出入，但原來如航空公司突然更改飛機型號，已加購指定座位有機會被更改，航空公司不一定主動告知乘客！

消委會接獲投訴人指，一家四口於航空公司購買4套由香港往來東京的機票，並額外繳付了$1,040的指定座位附加費，包括回程時兩個指定的窗口座位。回程時，投訴人在辦理登機手續時才獲通知未能乘坐指定座位，遂向地勤人員要求安排一家至相同行數及能夠乘坐窗口位置。地勤人員向其解釋未能安排指定座位，但新位置將會是窗口位。投訴人登機後，發現該窗口已被封上並放置了一個雜誌架。

（圖片來源︰unsplash）

事主向消委會投訴，不滿航空公司擅自轉換預先加購的指定座位，地勤人員沒有主動提供再次選擇座位或退款等安排。航空公司解釋座位的調動是因為更改了航班機型所致，如更改後沒有令出發日期或時間變動，一般而言並不會主動告知乘客。然而，今次因預訂部職員未有在機型更改後妥善安排投訴人所要求的座位，因此願意退回合共$560的回程指定座位附加費，個案最終得以解決。

消委會建議業界，若遇服務調動要適時及盡力為乘客提供具體和準確的資訊，例如考慮將預選座位的變更納入主動通知的範疇，讓乘客可及早應對。

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