  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

16/09/2024

放題優惠｜高質Omakase放題$488起任食壽司刺身／和牛燒肉放題加$148豪食生蠔、皇帝蟹腳／買四送一酒店點心放題食49款點心+甜品

#酒店點心放題 #美食推介 #點心放題 #香港放題 #親民美味 #放題推介 #美食特集 #放題 #和牛任食 #放題優惠 #日本直送 #海鮮任食
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kathryn

　　平時返工返學咁辛苦，趁大時大節去食一餐慶祝下也不過份，任食放題是最好選擇！日式及點心放題最熱門，不但能滿足大部分人的胃口，更容易回本！為了大家的荷包著想，以下特別介紹高質及抵食的放題，讓大家約埋家人及朋友豪食「豪飲茶」，無顧忌任食「大點」點心！

 

放題推介｜1.Omakase推級別放題任食刺身壽司！最平$488任食超過60款菜式！$888起豪食日本拖羅、生蠔！加錢任食海膽軍艦

 

（圖片來源：FBうまい鮨勘 Umai Sushikan）

 

　　尖沙咀海港城過江龍壽司店Umai SushiKan（うまい鮨勘）首次推出任食「高級版無限追加盛宴菜單」，每位只要$488，便可於2小時內無限任食「「豐洲特選」放題，菜單包款多款壽司、新鮮刺身、卷物、 天婦羅、 串燒、 炸物、 丼飯等一共66款！還贈送日本刺身拼盤一份，大部分食材由日本市場直送，質素有保證。

 

　　放題菜單另有$688「豐洲特選」及$888「豐洲特上」級別，$688的任食料理多達94款，亦有免費日本刺身拼盤一份；而最豪華$888菜單則可享用多達125款菜式，更可以豪食長崎產藍鰭大拖羅壽司、日本時令生蠔、A5和牛肉眼刺身、串燒、壽喜燒及涮涮鍋、北海道松葉蟹天婦羅等！可說是豐儉由人！

 

（圖片來源：FBうまい鮨勘 Umai Sushikan）

 

　　海膽fans要留意！$888套餐每位加$200，便可無限任食的每日新鮮直送的「時令A級海膽軍艦」，當中包括浜中小川赤海膽、Maruki極上赤海膽及富美丸黃海膽等。由即日起至10月31日，每4位同行惠顧$888「豐州極上」的食客，更可免費食埋原價$780的澳洲活鮑魚涮涮鍋，大家有無信心挑戰自己食到回本呢？

 

（圖片來源：FBうまい鮨勘 Umai Sushikan）

 

地址：尖沙咀海港城海運大廈G／F OTG04A舖

營業時間：12nn – 12mn

供應時段：全日供應

電話：2115 9956

預約網址

 

下一頁：燒肉放題升級優惠！加$148兩小時豪食生蠔、皇帝蟹腳、手臂虎蝦共6款海鮮

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#酒店點心放題 #美食推介 #點心放題 #香港放題 #親民美味 #放題推介 #美食特集 #放題 #和牛任食 #放題優惠 #日本直送 #海鮮任食
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高...

15/09/2024 10:55

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk