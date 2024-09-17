近年最流行的一句荒謬問候語，正是：「喂，你今日俾人呃咗未？」

點解？因隨著科技進步，罪犯呃錢「又易又安全」，再不用揸刀揸槍去冒險搶劫（自己也可能受傷，也易被捉到），就算告上法庭也不易入罪（例如倫敦金騙案），所以，如今騙子真真成行成市，各行各業皆有。

警方用盡方法呼籲市民防騙，但被騙市民人數仍火速急升，因行騙乃「付出少，收穫大」的罪行。



最近警方進行的「港人防騙意識問卷調查」，結果非常驚人，顯示超過九成受訪者曾遇過懷疑騙案。

點解出現咁多騙子？因為市場深不可測，人人都可能被騙！更甚，受害者是人，有盡人性弱點，。

最近看了兩套電影，皆與「騙」有關，一為《解憂計情車》，另一為《我談的那場戀愛》，兩套戲的女主角，皆是非常精明的女性，但偏偏就被騙情，過程中，不能自拔。

《解憂計情車》及《我談的那場戀愛》中的兩女主角皆被騙，損失慘重，但卻某程度上「享受過程」。

《解憂》的女主角被一名已婚中年男士騙，擺明只當佢做小三，從沒愛過，只時不時甜言蜜語氹佢俾自己洩慾。點解女主角願意？正因童年欠缺父愛，是為內心深處一大缺憾。於是，遇上一位成熟男士熱烈追求，立時失去了分析能力，戲中雖被老練滄桑的的士大叔辛潘一腳踢爆，但被騙的，仍是戀戀不捨。

這就令我想起《我談的那場戀愛》導演接受訪問時，講到現實生活中，身邊有幾位叻女，擺明被情騙，但仍是「大巴大巴都刮唔醒」。

《我談》主角吳君如，也是一個非常精明的醫生，受高深教育，但竟然被騙子透過網上「浪漫故事」呃到氹氹轉不能自拔。

以上兩套電影的主角，一被騙色一被騙財，相信真實社會中，有萬千這類個案，當事人會報案嗎？絕大部分不會。

原來，除怕曝光後瘀死外，更有深一層的原因。在《我談》中，吳君如娓娓道來，正是：「我真的曾經戀愛過。」

騙子，無論情場或商場，皆心理學高手，善於捕捉一切人性中的缺點。

騙子多屬「心理學家」，精於掌握受害人各種弱點，包括貪婪、無知、恐懼、好色、寂寞、善心⋯⋯

從前，被騙財者，多數是無知及貪婪，正是坊間經常有人揶揄苦主的說話：「又蠢又貪，唔呃你呃邊個呢？」

不過，隨著社會愈來愈複雜，科技愈來愈先進，騙徒設計圈套針對落手目標，除因對方貪婪無知外，更擴展到寂寞、好色、恐懼、愛心、好奇⋯⋯

過去一年，小弟的頭像亦多次被騙徒用作行騙，我當然已報案。有無用？答案——無。

過去兩年我的頭像多次被騙徒利用，上圖是其中之一，但報警效用不大，騙徒仍不斷「推陳出新」，大家自己執生好了。

點解？第一，設計網頁者根本不在香港；第二，經過整整一年，仍無人報案，可能是無魚上釣，也可能是無人願意挺身舉報自己咁蠢俾人呃。

總之，成年人，自己執生啦。因如今騙子如麻，總有一千幾百個在你身邊㗎！