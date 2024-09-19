玄學面相 | 向下流哲學碩士脫口騷爆紅有原因！從眼型、皮膚相學特徵看性格！眼型幼長善於思考、有智慧？

知識改變了命運，她向下流了！

知識後來又再改變命運，帶來她人生的高光時刻！

在國內一個現場棟篤笑電視節目「大國手」中，她自述一個哲學碩士如何在現實中硬著陸、如何卡在人生的十字路口，卡在哲學高大上和討生活不容易的夾縫中，風格鮮活，一開頭，已經笑爆！

「上學時天天想：我是誰？我從哪裹來？我到哪裹去？畢了業天天想；哲學能找啥工作？天下有免費午餐嗎？人不吃飯，能扛幾天？」

畢業四年，她還找不到正式的工作。終於今年，她考了摩的（摩托車的士）駕駛執照。

「跑摩的比哲學容易多了，因為我不用問他從哪裹來？我只用問他到哪裹去？」

高學歷肯去做低門檻工作也非一帆風順，摩的竟令她卡在愛情的十字路口。

「男朋友騎我的摩托車，摔斷了手、進了醫院，要花錢……但摩托車也該修呀。我男朋友是玩樂隊的，又不賺錢，我總得保一個勞動力吧。我就想要不先分手，等他好了再談（戀愛），但我又捨不得，因為他長得有點帥，我就感覺生活像下棋，保帥還是保車？」

結果當然是「棄車保帥」啦，天下少女心——無分錯對，最緊要帥。

但她還是清醒的：

「朋友們，色令智昏，我現在就是後悔。」

「智」其實是她相學特徵傳遞最明顯的信息：

一、眼幼長、且眼尾向上

眼型幼長的人，理智清醒，處事不會太衝動。情緒比較平穩，會考慮多方面的後果，這種眼型的人，非常善於觀察，謹於行事。又眼尾向上的人，不甘於屈居人下，喜歡自己「揸fit」容易做企業家或個體戶。

二、 眼神冷靜



她真是個冷面笑匠，連眼神都少起波瀾。雖然談及自己在畢業後的傍偟和經濟上的狼狽，但就好像講別人笑話一樣抽離。

三、皮膚很好



她的外型只可以用一個字來型容——素，白底朦朧印花寬闊上衣、襯深色寬闊長褲，完全沒有亮點，中性過中性。她一頭清爽短髮，架一副深色框眼鏡，就是女版書呆子的摸樣，沒有任何裝飾或修飾的疤跡。可以想像她也不會怎樣護膚，而且美顏要花錢，但她的皮膚白淨光滑，應是天生如此。皮膚好在相學上表示心思細密、善於吸收資訊、分析資訊。

這個相的好處是善於思考、有理智；問題是太理智、太抽離，可能離地、不進取、「唔識撈」。但從現實中會看到諷刺笑點，因此做脫口騷每有驚喜。以下的笑位就建基於這沖激。

她沒錢去修摩的，已經四個月沒收入了，總要破局呀。但又想：「我真進公司，能幹怎麼？別人擅長推廣運營、商務洽談，做PPT (powerpoint)；我擅長提出問題、思考問題、留下問題。公司面臨危機的時候，問我怎麼辦？我說『凡事現存的，都會走向滅亡的。』老闆問『難道你對公司就沒有一點感情嗎？』我說：『沒有，但我對公司充滿理性，從理性上講，這公司早該倒閉了。』

老闆氣死！

希望她以後不需要跑摩的，多跑脫口騷舞台！