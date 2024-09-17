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17/09/2024

【FOCUS】利率分水嶺倒數36小時，鮑公陷「洗澡傻瓜」困境

#貨幣政策 #分水嶺 #聯儲局 #減息 #美元 #軟著陸
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　　自2020新冠疫情以來，全球貨幣政策的下一個分水嶺時刻，進入最後倒數36小時。面對危機動輒50基點、100基點起步的聯儲，今次將選擇「小碎步」還是「大邁步」？利率互換市場的押注錄17年來最大分歧。

 

33% VS 67%，民主黨籲75基點

 

　　減息25基點，還是50基點？債市交易員以33% VS 67%激烈爭持中，各路大佬亦紛紛押注甚至「進諫」。最吸引眼球的，當屬兩大財經喉舌《華爾街日報》、《金融時報》，不約而同聲稱，「利率太高，應減息50基點……此並非沒有風險（例如股市泡沫）……但僅減息25基點看起來風險更大」，「降息50基點是為避免過度限制經濟，以及防止市場對下次會議前發布的任何疲軟數據做出不利反應」。

 

【FOCUS】利率分水嶺倒數36小時，鮑公陷「洗澡傻瓜」困境

沃倫(Elizabeth Warren)等3名民主黨參議員周二致信鮑公，要求減息75基點。

 


　　支持50基點的大佬陣營則包括前紐約聯儲主席杜德利（William Dudley）、前財長薩默斯（Lawrence Summers）、薩姆規則(Sahm Rule)提出者薩姆(Claudia Sahm)、諾獎得主克魯格曼（Paul Krugman）等。

 

　　更戲劇化的是，包括沃倫(Elizabeth Warren)在內的3名民主黨參議員周二致信鮑公，要求減息75基點，理由是「就業數據調整緩慢，因此應前置減息以避免其滑向潛在的危機」，此舉被視作民主黨刻意為「50基點」減幅鋪路。

 

點陣圖值關注，美元升跌難料

 

　　不過，相比25還是50基點，周四（19日）凌晨更值關注的無疑是點陣圖更新，6月時，聯儲預期2024、2025年底，聯邦基金利率水平分別為5.1%、4.1%，遠高於市場最新預期的4.1%、2.8%。此外，聯儲對被視作「中性利率」的聯邦基金利率長期水平的預期，是將維持6月時預期的2.8%，還是2019年周期中期調整前的2.5%，乃至大流行爆發前的1.75%，同值得關注。

 

【FOCUS】利率分水嶺倒數36小時，鮑公陷「洗澡傻瓜」困境

歷史數據顯示，聯儲啟動減息後，標指、科技股、美元、黃金等都無絕對的看升或看跌。


　　對於有觀點指，如減息50基點，相當於聯儲對美國經濟「大鑊」的確認，例如科網泡沫破裂、全球金融海嘯等。但歷史數據顯示，聯儲啟動減息後，標指、科技股、美元、黃金等都無絕對的看升或看跌。

 

若「抱憾以終」恐傷及軟著陸

 

　　例如2001年1月減息後6個月，美元大升（8.3%）、黃金持平（-0.1%）；2007年9月減息後6個月，美元卻大貶（-9.6%）、黃金則飆升（35.6%）。再看1984年10月，為壓制強美元而啟動的激進減息（175基點），6個月後美元仍升值（3.3%）、黃金走跌（-7.7%）。

 

 

【FOCUS】利率分水嶺倒數36小時，鮑公陷「洗澡傻瓜」困境

鮑公似正陷入「洗澡的傻瓜（fool in the shower）」的困境，能否確保軟著陸，成敗或在此一舉。

 

　　無論如何，鮑公似乎正陷入「洗澡的傻瓜（fool in the shower）」的困境－－猛開熱水（減息50基點）或燙傷自己；熱水開得太小（減息25基點），就業市場恐太過冰冷，傷及軟著陸。

 

　　鑑於今次為11月總統大選前最後一次議息，如同薩翁經典之作《凱撒大帝（Julius Caesar）》的名句，「take the current when it serves, or lose our ventures（順勢而為，否則抱憾以終）」，答案即將揭盅。

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