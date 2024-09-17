KK星期二｜市場對聯儲局減息幅度分歧｜議息後港股後市走向？｜美的掛牌高開

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

恒指早段造好，上午最多升270點，是否已逐步消化內地三頭馬車數據疲弱的負面消息？根據Fed Watch利率期貨最新數據顯示，市場料聯儲局減息0.5厘的機會率，由一周前的三成急升至67%，為聯儲局減息的幅度增添更多不確定性？議息結束後又會如何左右港股後市走向？內地家電巨頭美的集團(00300)今日掛牌，開報59.2元，較招股定價54.8元高8%，可以憧憬有更多大型新股來港上市嗎？

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