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17/09/2024

KK星期二｜市場對聯儲局減息幅度分歧｜議息後港股後市走向？｜美的掛牌高開

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　恒指早段造好，上午最多升270點，是否已逐步消化內地三頭馬車數據疲弱的負面消息？根據Fed Watch利率期貨最新數據顯示，市場料聯儲局減息0.5厘的機會率，由一周前的三成急升至67%，為聯儲局減息的幅度增添更多不確定性？議息結束後又會如何左右港股後市走向？內地家電巨頭美的集團(00300)今日掛牌，開報59.2元，較招股定價54.8元高8%，可以憧憬有更多大型新股來港上市嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=l3hZv7xYWBg

 

►把時間軸拉到01:17開始 — 節目開始

 

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