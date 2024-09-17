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17/09/2024

月餅盒回收｜中秋月餅盒環保回收兼攞著數！教你拎美心$80餐飲優惠 / $20奇華折扣券 / 綠綠賞積分禮品！任何品牌、材質都收？即睇詳情+全城5大回收點

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Text: Eunice Chow

　　今個中秋節，相信大家一定會同家人和朋友品嘗不同口味的月餅，共度佳節！剩下月餅盒點處理？當然係響應環保拎去回收啦！無論係鐵罐或紙製月餅盒，只要清潔乾淨就可回收！加上中秋月餅盒回收點都唔少，更有機構推出「憑盒回收送優惠券」！拎去邊度回收最著數？即睇以下介紹5大中秋月餅盒回收活動！

 

月餅盒回收｜1. 美心指定回收點送$80餐飲優惠！

 

（圖片來源︰美心食品facebook）

 

　　美心集團即日起，於全港設置412個月餅盒回收點，只要於指定11個主要商場及住宅項目回收點回收月餅盒，即可換領美心餐飲優惠券(乙張)，每張券面值超過$80，可享用不同美心旗下餐飲優惠，超筍！是次活動一共22,000張美心餐飲優惠券，派完即止，而已回收任何品牌的月餅盒及月餅罐，會交由綠色團體及不同回收商作進行妥善處理、分類及回收。留意，不同回收點的回收截止日期不同，大家可詳情參考有關網頁。

 

環保中秋顯愛心月餅盒回收指定地點︰

信德中心、利園（一期至六期）、希慎廣場、希慎道一號、利舞臺、禮頓中心、新城市廣場（一期至三期）、香港科技園、置富第一城、將軍澳廣場、都會駅

 

全港回收點一覽

 

下一頁︰仲有邊間回收月餅盒有著數？

 

 

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