追劇推介｜日本票選！劇情有趣的高收視韓劇Top 10：今年大熱劇《淚之女王》只排第9！超經典《秘密花園》、《太陽的後裔》都上榜？

大家常常都會看韓劇，但高收視只代表人氣，但並不代表劇情有趣或者適合自己。近日，日本網站rankingoo公布了「劇情有趣的高收視韓劇」排名，今次一共有2,038名參加投票，即睇到底在這些受訪者中哪一套是劇情有趣的高收視韓劇！

劇情真正有趣的高收視韓劇｜第10名.Penthouse上流戰爭-The Penthouse: War in Life

第10名是在2020年至2021年播出的《Penthouse上流戰爭》，一共有3季，由李智雅、金素妍、柳真主演。故事講述財閥家族出身的沈秀蓮在留學的路上遇上真愛，所以解除婚約、選擇愛情；而含著金湯匙出生的千瑞珍不能容忍沈秀蓮比自己過得更好；吳允熙則因為目擊到一場殺人案，為殺人犯保守秘密，有機會躋身入上流社會。一群慾望無極限的人在這棟首爾最奢華的公寓內，為了錢財和權力，會不會把道德拋諸腦後？這套劇集當年一出，3位女主角討論度超高，上流社會「狗血」劇情更令劇集變成大熱！大家想看的話，可以去Netflix看到！

圖片來源：Netflix

圖片來源：《Penthouse上流戰爭》

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