元朗美食一日遊！沙田名物「豬柳蛋雞蛋仔」回歸！街坊最愛老餅店芒果蛋糕、當造水果製芝士雪沙

元朗就如一個美食國度，雲集各種特色食店，吸引大家專程前來掃街一日遊。隨著區內名店如肥仔黎鹽水雞、米芝蓮必比登推介刈包倆口小吃相繼結業，最近又有新開人氣店在元朗插旗，像沙田名物「豬柳蛋雞蛋仔」選址在元朗金輝徑捲土重來；街坊最愛金蘋果餅店的芒果蛋糕、芒果班戟，美味 30 年不變。至於茶飲代表則有夏茶，人人都點當造水果製的芝士雪沙……說是吃到捧腹而歸也不誇張。

元朗美食｜沙田名物「豬柳蛋雞蛋仔」回歸！人氣Pizza口味雞蛋仔

如果你是雞蛋仔關注組會員，一定聽過沙田屋邨名物 — 豬柳蛋雞蛋仔，乙明邨這間「潮食」小食店因而經常被網民洗版式分享，可惜小店去年 3 月因租約期滿而結業。直至最近，令人心心念念的豬柳蛋雞蛋仔終於回歸！潮食其中一位老闆聯同美國雞蛋仔名店 Eggcellent pancake 於元朗開設新店 Eggcellent 852，雞蛋仔外脆內軟是基本，內餡塞滿豬柳粒，打入原隻雞蛋，再加少許椒鹽及芝士，熱力足以讓芝士變成半融夾心，還原出快餐店豬柳蛋漢堡的味道。

另一人氣口味是 Pizza 雞蛋仔，加入了煙肉、蟹柳、粟米等食材，配搭莫扎里拉芝士碎和千島醬，口感豐富，猶如獨食整個細 pizza 一樣滿足！店內也有雙重開心果格仔餅、蘋果肉桂格仔餅、手工蜂巢蛋卷等。

（圖片來源︰IG @eggcellent852）

（圖片來源︰IG @eggcellent852）

Eggcellent852

地址︰元朗金輝徑金禧樓地下3號鋪

電話︰9028 4624

網址︰www.instagram.com/eggcellent852/

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