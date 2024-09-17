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17/09/2024

高息定存 | 大新逆市新增4個月4.1厘，創興3個月3.7厘

#創興銀行 #安壹賬通 #高息定存 #虛銀 #東亞銀行 #收息 #高息 #大新銀行
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　　市場預期減息逼近，近日本地銀行均下調定存息，不過大新銀行(02356)逆市新增4個月4.1厘的定存優惠，僅限全新VIP客戶透過指定分行開立VIP理財戶口，並以新資金10萬元起辦理，優惠期至9月30日。

 

高息定存 | 大新逆市新增4個月4.1厘，創興3個月3.7厘

（資料圖片）

 

東亞全線減0.1厘

 

　　另一邊廂，其他銀行繼續減存息。東亞銀行(00023)全線下調0.1厘，門檻較高的計劃，3個月及6個月存息仍有3.65厘及3.55厘，起存額200萬元，只適用於全新「顯卓私人理財」客戶透過分行辦理。

 

　　創興銀行3個月跌穿4厘水平，最高3.7厘，起存額50萬元，客戶需完成2個或以上指定項目，包括成功開立網上銀行、成功開立信用卡及完成投資風險評估問題。

 

　　另外，虛銀亦跟隨減存息，平安壹賬通最新3個月及6個月息減至3厘及3.4厘，不過4個月息就加至3.5厘，新舊客戶可以新舊資金辦理，起存額僅100元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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