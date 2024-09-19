大清藥王同仁堂樂老闆除了醫術高明之外，做生意更是一流，由於同仁堂家大業大，開支不菲之外，年中更加要贈醫施藥，以維持同仁堂之名，如果當家唔懂得做生意，就很難做到百年老店。

藥王做生意的手法很正規，就是在藥材大造時大量買入，等到過造，就會以高價買入少量那些當日用低價買入的藥材，無形中將同仁堂存貨提升其價值，從中賺取合理利潤以維持同仁堂日常開支。如果當日沒有趁低吸納，一兩代之後，同仁堂就會沒落。

賣樓賣藥都是同出一轍 (資料圖片)

有老友問我，如果大清藥王在香港賣樓，佢會點樣做，兩者是否風馬牛不相及，大家千祈唔好以為無關連，其實賣樓賣藥都是同出一轍。假如藥王要出售一個有幾百個單位新樓盤，在未開售之前，藥王會搵人以高價買幾個舊樓單位，到了新樓盤開售，大家會發覺新樓盤單位售價竟然比舊樓單位仲要低，新樓想唔一Q清袋都幾難。不過，這個方法在未撤辣之前就行唔通，因為要畀辣招稅，雖然話取消交易是可以取回辣招稅，如果被人發覺，那些高價買賣最後都是取消交易，可能會出現反效果，甚至會惹上官非，地產商是不會以身試法，不過，在政府未推出辣招之前，或者會有地產商用這個方法賣樓，但這些都是道聽途說而已。

有人話，現在政府已經撤辣，點解地產商唔用高價買舊樓，做起同區樓價賣新樓？地產商唔係唔想，不過傳媒並不配合，傳媒只會報道那些劈價，蝕讓，或者大幅低於市價成交，對於高於市價成交，傳媒很少報道，所以，地產商都費事以高價買舊樓。