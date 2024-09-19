花旗集團香港及澳門區CEO分享成功之道！職場逆境找機遇、求創新！心態勿怕「蝕底」寄語新人︰永遠都要行多一步！

花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉相信，勤力、肯多行一步兼願意擁抱創新，在任何環境下，都可找到自己的位置。（彭大偉攝）

環球經濟起伏不定，加上地緣政治不穩，不少人認為這是一個不好的年代，但花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉（Aveline）卻不完全認同，相信在逆境中仍有很多機會。

辛葆璉表示，「環境不好的時候，是我們應該更勤力的時候。」她希望團隊每天都學習新事物，自能找到機遇。

她又指，疫情後經濟恢復的速度或未如預期，但銀行業界卻有更多機會跟客人相處，明白到原來在這個時候，反而是助其拓展海外市場的機遇。「很多大灣區內的客戶，需要通過我們的網絡，幫助他們去發展中東、南美洲市場。」

職涯不斷逆水而行 獲得機會

鼓勵同事之間互相協作，是辛葆璉一直堅持不懈的工作。（受訪者提供圖片）

原來在辛葆璉的事業發展生涯中，也是不斷逆水而行並獲得機會。她曾在香港讀書，再回到澳洲升讀大學，畢業後於1997年回流香港工作。「當時不少人要移民去加拿大及澳洲，我調轉方向行，由澳洲回香港，那時中國資本市場剛開放，有很多幫國企上市、合併的機會。」

更有趣的是，辛葆璉小時候開始學習音樂、喜愛作曲，其歌曲更曾賣給香港的唱片公司賺零用錢。其間曾見到其他音樂創作人因不諳法律而被壓價，又令她改變繼續修讀音樂的想法，改而修讀法律及商業。畢業後順理成章當上一名資本市場律師，需要跟著客人去不同地方出差及完成交易，客戶發覺她甚喜愛探討商業策略及背後的理念，最後獲邀加入銀行做資本市場業務。

其間有些行家得悉她有法律背景，會向其請教一些法律相關問題，於是她又曾舉辦培訓，因而吸引合規部門「打其主意」，她成為花旗亞洲區的合規部主管。她又參與了很多跟策略性相關的決策，至公司需要尋找香港的行政總裁時，機會就來到她面前。「我喜愛處理危機、跟監管機構接觸，又愛跟不同客戶接觸、聽取他們的故事助其生意增長，這些都是行政總裁要做的工作。」

從她過去的職業生涯中，看到勤力、追求創新是成功的鑰匙。「每日都要學一些新知識，每日都要去創新，無論行情（行業情況）如何，也會找到自己的位置。」

心態勿怕「蝕底」 跨部門協作

辛葆璉向同事表達鼓勵及關懷，也是管理層日常工作。（受訪者提供圖片）

每有新人加入時，倘問她有何期望，她指自己第一句說話是「永遠都要行多一步」。「譬如上司叫你做一份功課，你可能做兩份，想多一個解決方案給上司選擇。又或者找多幾個不同的持份者，一起做好份功課。不要怕蝕底、行多一步的心態，也是我希望我的團隊可以做到。」

當然，她亦明白要推動持續學習、互相合作的工作氣氛，需要由上而下帶動。例如推出The Changemakers Program，旨在讓不同資歷、工作領域、國家及地區的花旗員工，一起支持同事採用創新的工作方式，並分享成功故事和學習經驗。項目為員工提供了擴展人際網絡、促進個人成長和發展的機會。亦因如此，今年亦推出了One Citi Connectors新項目，旨在讓同事更輕鬆地找到各部門合適的聯絡人，更輕鬆地進行跨部門協作。