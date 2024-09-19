消委會地產代理投訴公開！隱瞞單位曾有墮樓事故、單位實際與預期有落差！法庭點判決？睇埋買賣樓注意事項

在香港買樓或租樓時，市民會找地產代理處理物業買賣和租務事宜。近期，消委會接獲市民投訴，反映有地產代理隱瞞單位曾發生墮樓事故、或有買家遇到實際單位面積與單位平面圖不相符的失實情況。雖然買家可循《失實陳述條例》索償，但追討過程繁複且未必能成功獲索償。因此，提醒市民進行物業交易時，須加倍小心、切勿委託無牌代理，有需要時應尋求法律意見。

地產投訴案件 | 1. 地產代理隱瞞單位曾發生墮樓事故，須賠償訂金予買家

消委會舉出三個與地產代理投訴相關的真實案例。第一件案例中，買家在一間二手物業「睇樓」時，曾詢問地產代理該單位是否有任何異常情況如「有無古靈精怪」及「無嘢唔妥呀嗎」的問題，地產代理均回答「沒有」。

然而，買家簽署臨時買賣合約後，卻發現該單位曾發生墮樓事故，決定終止交易並向地產代理追討賠償。法庭認為地產代理有責任提供準確資訊，最終裁定地產代理須賠償賣方向買家已繳付的訂金。

（圖片來源：Envato）

另外，買方亦向賣方提出撤銷交易，結果被法庭駁回並指出，賣方並未授權地產代理提供非賣方提供的資料，即地產代理只需提供賣家提供的資訊，如墮樓事件非賣方提供，代理並無責任要告知買方。因此法庭駁回買方對賣方的申索，買家只能向地產代理追討訂金。

下一頁：實際單位面積與預期有落差 買家提出撤銷交易及追討訂金