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19/09/2024

沒有問題的餐飲業

#北上消費 #餐飲業 #港聞娛樂 #留港消費 #服務態度
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　　我知道北上消費的性價比，亦試過幾次，每次都有驚喜，但留港消費卻是我生活日常。不過，有時卻難免失望兼氣憤，香港餐飲業真的不爭氣。

 

　　上星期，某夜和朋友在中環吃飯，朋友挑了一家頗具名氣的淮陽菜館。

 

　　三拼盆、一條魚、一碟菜、外加兩個點心，怎知，吃得十二分無癮！那已經不是星期三夜馬天！

 

　　拼盆中脆鱔很脆，亦很熱，那些熱是吃得出剛放入微波爐叮熱的熱，只有脆的份；烤麩弄得不夠時間，不入味，食之無味，棄之可惜，剩下醉雞叫做尚可。

 

　　紅燒黃魚太鹹，豆瓣莧菜沒有豆瓣，莧菜煮得太爛，小籠包四個穿了兩個，蒸餃不熱，邊皮也硬得發白。

 

　　整頓晚飯，乏善足陳。埋單一千元，怎樣說也不可能收貨。

 

一點小節，反映出兩地餐飲業的差距 (Shutterstock)

 

 

　　究竟出了什麼事？已經不要求什麼value for money 了，亦不敢要求認真，只降低到標準到對一碟菜的基本尊重，似模似樣吧！卻連起碼的要求也沒有。

 

　　第一次去深圳海底撈，食物品種60-70款，相比香港百多兩百款是少許多，看似單薄，卻已足夠。相信餐單是經過許多數據分析，把最多顧客點的6、70款食物保留下來。

 

　　牛肉選擇不多，但想深一層打邊爐已經最多人點的是麻辣湯底，吃什麼A5和牛、美國Augus是否有點浪費？

 

　　打邊爐大家最擔心是煲邊太熱，易燙傷手，但四方形煲的抓手竟然毫無燙手的感覺。我「不小心」碰到，不但沒有滾燙之痛，還有冰涼感覺。即使那個方形金屬筲箕，也是不熱不燙。那不只是黑科技的高明，而是懂得從客人角度出發。

 

　　竹蔗水羅漢果水是免費的，而且無限添加。在每張餐桌的腳邊掛上器皿，擺上這兩jar飲品，走過的侍應，看到那張餐桌上那位客人飲品少了，便幫手添加；那一jar飲品沒有了便隨手補回，又快捷又方便。

 

　　不過最叫人不得不佩服的是，服務態度。話說我在等入座時，早已聽聞有免費飲品和小吃，女士可以做美甲男士可以做按摩（當然要另外收費），我坐在一角看手機看視頻⋯⋯

 

　　過了一會，有位服務員拿著一個紅色的輕便型手機支架來，放在桌面，說「先生，你試試這個」，然後把我放在桌面的手機擱在支架上，讓我看得舒服。

 

　　她可以等我揚手示意，問他們有否這些「玩意」才「招呼」我；他們亦可以只把支架放在桌面上便可以。他們不是回應我的「要求」，而是主動而且完美地完成了這毫不起眼的小節。

 

　　正是這一點小節，反映出兩地服務態度的巨大差距。

 

　　但要命的是我們飲食業界自己並不認為有問題，有的都是人手不夠、租金太高、食材太貴，總之他們的服務沒有問題，反而認為是我們（顧客）的問題。

 

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