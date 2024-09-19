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19/09/2024

特朗普的種族謊言用意何在？

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　在特朗普和賀錦麗的首次電視辯論中，談到移民政策，前者竟然抛出海地移民吃掉美國家庭的寵物之說，即使有關地方政府和媒體一而再表明沒有證據，不符事實，只是社交媒體上的子虛烏有，但想不到的是，特朗普競選副手萬斯竟然繼續為其主子辯解。萬斯雖來自俄亥俄州，而這吃寵物謠言又來自該州，可是萬斯沒有辟謠，反之為特朗普的種族謊言保駕護航，令到俄亥俄州的海地移民和當地居民關係一度緊張，並在事後傳出相關社區的炸彈驚魂，令俄州人心徨徨，誰之過？

 

俄亥俄州的海地移民被謠傳吃掉美國家庭的寵物，令雙方關係一度緊張。(AP)

 

　　這令我想到多年前到緬甸若開邦採訪羅興亞種族衝突問題，我來到的一天，已有當地緬族居民告訴我，不要喝河流的水，他們指穆斯林（羅興亞族）已在河流下毒。這消息當然是偽造的謠言，但這謠言足以深化緬族和羅興亞族之間的仇恨。

 

　　不過，在緬甸獨立後，緬族人同羅興亞人其實曾有一段和平相處的日子，兩個民族矛盾突然白熱化，乃是在軍方放權的2011年後才發生，跟著有人歪曲羅興亞在緬甸的歷史，稱根本沒羅興亞民族，他們被創造出來以奪取緬甸土地，其目的就是挑動佛教界以護教之名，爭取原本遠離軍方的僧侶再次站在軍方一邊，以圖重建軍方權力。因此，佛教界出現排斥穆斯林的極端主義，其實這與宗教無關，卻與種族及民族主義有關。

 

　　我在若開邦又訪問了一個民族黨， 期間碰上一位年輕成員，閒談中，他告訴我，他鄰居就是一個穆斯林（羅興亞）家庭，他與這家庭的兒子共同成長， 一起玩耍， 後來更稱兄道弟。到了2012年，該青年表示大家都因一宗難以證實的強姦案，指控羅興亞人在若開邦要謀害緬族人以圖搞獨立， 這陰謀論不脛而走，因此便一窩蜂向他們先下手為強， 他也跟著大夥兒摧毀穆斯林的房子，趕走他的鄰居和那位兄弟。

 

　　如果要拆解這些種族仇恨，不難發現，背後都有著統治者愛操弄的手段。

 

以色列財長斯莫特里赫曾指約旦河西岸「沒有巴勒斯坦歷史或文化」，欲將巴人驅逐出外。(AP)

 

　　就好像以色列現任財長斯莫特里赫在2023年一場會議上稱，約旦河西岸「沒有巴勒斯坦歷史或文化，也沒有所謂巴勒斯坦人民」一樣，他欲抹去巴勒斯坦人的歷史，以便將他們驅逐出外，實現猶太復國主義的野心，而這又正是崇尚威權主義的統治者，所需要創造一個大家都互相害怕的局面。因此，佔主導地位的群體需要威權領導人來保護他們，免受針對其家庭或取代其國家的移民掠奪者的侵害。

 

　　據《紐約時報》報道，原來，特朗普在2017年上任總統一周年之際，已曾在一會議上對海地人極盡抹黑之能事，指「海地人都有愛滋病」；之後《華盛頓郵報》又披露特朗普與國會議員討論移民議題時，竟然說海地、薩爾瓦多、非洲等國家，全都是「糞坑國家」，引爆全球怒火。特朗普在今次「吃寵物論」之前，早就在種族議題上滿口謊言，經常在推特引述未經證實的事件或轉推有關影片。作為領導人，他不是去平息或調解國內族群之間的矛盾，而是煽風點火，誇大其詞，其用意何在？

 

　　耶魯大學哲學系教授賈森．史坦利(Jason Stanley)在他的新出版著作《抹掉歷史：法西斯主義者如何重寫過去控制將來》(Erasing History: How Fascists Rewrite the Past to Control the Future)中，剖釋全球威權主義如何在美國、俄羅斯、以色列等國崛起，他提出替代理論(Great Replacement Theory)，這是個首先流行於西方白人地區的極端民族主義理論。在美國，指以基督徒為主的白人有被非基督徒非白人移民取代的危險，領導者所做的就是抹去非白人基督徒移民的歷史，以提升偉大白人基督徒的故事，後者就是可讓國家變得偉大。

 

在特朗普及其團隊眼中，非白人移民對國家構成最大威脅。(AP)

 

　　換言之，在特朗普及其團隊眼中，非白人移民對國家生存構成最大的威脅。史坦利教授指出，歷史已告訴我們，替代理論能挑起從國家層面到個人層面的大規模暴力，希特拉便是利用了這個理論來為他的集權鋪上民意之路。這不得不令人聯想到由共和黨智庫撰寫的《2025年計劃》，我們如何透過史坦利的《抹掉歷史》來理解這計劃書？

 

　　雖然特朗普盡量與該計劃保持距離，但它確實由他的百多名盟友和助手所參與，而《2025年計劃》的負責人剛剛寫了一本相關的書，由萬斯撰寫序言，現在該書已被推遲到大選後才出版。無論如何，《2025年計劃》的藍圖正是和特朗普擬推出的改革政綱互相呼應，也一步一步向史坦利的《抹掉歷史》推進，非白人移民首當其衝。

 

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