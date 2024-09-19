秋季旅遊博覽會2024｜大送逾5,600份旅遊禮品！新西蘭、瑞士旅行團減$1,000／近1折歎本地酒店／抽獎贏北海道滑雪套票

踏入秋天，踏入秋天，大家最近有沒有出遊計劃？香港旅遊博覽會將於9月27至29日一連三日，在灣仔會展中心舉辦「香港秋季旅遊博覽會2024」，現場超過300個攤位，包括韓國觀光社、澳門旅遊局、KKday、中國旅行社、新加坡航空、永安旅遊及東瀛遊等，多個參展商推出一系列會場旅遊優惠，現場將舉辦超過20場旅遊分享會，涵蓋不同「主題式體驗」的旅遊資訊，更設不同的互動體驗區域，還有「旅遊通識王」有獎問答遊戲，聽落好吸引！大家準備好再度出遊未？

（圖片來源：香港旅遊博覽會）

先介紹會場限定旅遊優惠，有參展商推出每位減$1000的旅行團，而本地Staycation也有優惠！

1）圜之旅有限公司提供即場報名指定新西蘭團，每位最高減$1,000兼送熊公仔一隻；美麗華旅遊則推出瑞士鐵路旅遊11天，會場限定每位減$1,000的優惠。

2）新疆南部你去過未？香港首家專營西部線路旅行社推出「金秋南疆10日遊」展會期間報名每位減$1,000，由原價$18,900一位減至$17,900，於秋天時出發往新疆南部的喀什、塔什庫爾乾等地，會欣賞到黃葉、農田成熟的靚景。

3）由Travel Resources Limited提供，訂購名人郵輪4晚或以上航線，入住露台房或以上級別，可享每房100美元船上消費額；馬爾代夫自由行套票優惠$9,899起，折後$7,399起。

4）如果想來個本地遊在酒店度假的話，就要留意銀鑛灣渡假酒店推出的激平酒店房優惠， 平日入住的標準雙人客房由原價$1,045減至$130一晚，周末入住的標準雙人客房由原價$1,350減至$430一晚，每日限售13間。

（圖片來源：香港旅遊博覽會）

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