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20/09/2024

漸進式延遲退休啟示，港可借鑑

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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　上周人大常委通過一個議案，近70年來第一次延遲中國法定的退休年齡。男性退休年齡從60歲延至63歲，女性幹部或白領由55歲延至58歲，女性工人則由50歲變成55歲。不過，這個政策要用15年的時間逐步推行，2025年1月開始，2040年才完成。

 

　　這個新政策看起來簡單，但中間實有頗為複雜的考量。香港終也會再延遲退休年齡，中國內地的做法，值得香港研究參考。

 

　　在過去數十年，中國人民不斷變得更長壽，例如，男性的預期壽命從2005年的70.83歲增至2020年的75.37歲，同期女性則從75.25歲上升至80.88歲。由此可見，在15年內，人均壽命延長了5年，每3年長了1年命，現時提出的政策，在15年後退休年齡只提升了3年，這意味著未來中國人民的退休年數只會愈來愈長。上述政策是近70年來的首次改變，是否幅度過細，太過小心謹慎？恐怕未必，這裏有多方面的考慮。

 

人大常委通過議案，將男性退休年齡從60歲延至63歲。(AP)

 

內地15年退休改革，減反對聲音

 

　　延長退休年齡總會有人贊成，但反對者也絕不會少。多年前，法國只是把退休年齡推遲1年，也引發了全國的騷亂。延長法定退休年齡意味著人民要工作更長的時間，對退休基金的供款增加，領取福利的時間減少。這個潛在的引發不滿因素並沒有被忽略。原來職工都有責任對基本養老金供款，若供款已達最低年限，並且年齡已達舊制的退休年齡，則職工可自願選擇提早退休。供款最低年限則會從15年逐步增加至20年。有了這些防範措施，我估計反對改革的聲音不會很大。

 

人均壽命長生育率低，勞動力降

 

　　為甚麼要延遲退休年齡？最直接的原因自然是中國的就業人口有下降趨勢。這是由於退休人口增加，而低生育率已持續多年所致。2023年中國的就業人口7.404億人，2018年7.578億人，即平均每年下降0.464個百分點。我曾經估算過，若此趨勢持續，將來會把年均GDP增長率拖低不足0.2個百分點。

 

　　有些政客及西方媒體認知過時，以為中國失去了所謂的人口紅利，經濟前景堪虞，殊不知中國經濟發展動力早已不是靠勞動人口增長，所以在中短綫內人口或勞動力問題，對中國經濟影響輕微。不過，此說是假設了將來勞動力人數不會出現與前不同的劇變，為穩定勞動人口，延長退休年齡是一種辦法。

 

中國的經濟發展已轉型，不再靠大量勞動人口所推動。(iStock)

 

　　不少評論人亦有指出，中國人民人均壽命雖已進入發達國家的水平，甚至已拋離了美國，但退休年齡在國際上卻依然偏低。若依此論，中國人民是否過於疏懶，年紀不大就想退下火線，享受人生？

 

　　其實稍知國情的人都會知道，中國城鎮的工作人口勞動時間超長，我見過不少內地職工一周工作6天或更多，每天工作十多小時。我是「嬰兒潮」世代的人（即1946至1965年出生），這些人有名的勤勞，在大學讀書時，打工加讀書時間每周近90小時是很多人的日常習慣。在內地，行將退休的人仍屬嬰兒潮中人，他們超強度工作了幾十年，一生人的總勞動時間，比起西方社會中較晚退休但工作輕鬆的人實在高出甚多，所以若阻止他們早點退休收割一生人的勞動成果，也不容易說得過去。不過，中國是由窮變富，過去一生人中積累的儲蓄不一定足夠支持未來愈來愈長的退休生活，所以繼續工作也是很多人無法迴避的命。

 

　　關於退休與勞動力，還有一個大問題不可不察，內地、香港都要注意。眾所周知，人工智能(AI)與機器人的發展一日千里，未來十餘年有可能取代愈來愈多的勞動力。到時可能有大量人口，因為跟不上時代，突然在青壯年期便發現自己永遠都不會有人再錄用。這是險惡的現象，我們不想見其發生。換言之，到時可能勞動力過剩，而年紀大的，一般又不太掌握高新科技技術，那麼要他們早日退休不是更好？還搞甚麼延期退休？

 

AI發展一日千里，工作人口應學懂駕馭及與其合作，以提升效率。(Shutterstock)

 

避免被新科技淘汰，宜及早綢繆

 

　　這個考慮有其必要，但解決的方法卻未必是把長者趕離勞動市場。更理想的境況我希望是失業率處低位，每人每周的工作甚或縮短到30小時以下。要做到此點，而不是大量的人失業，最關鍵的是工作人口都能懂得使用新科技，工作效率更高，而不是被新科技淘汰。內地及香港的大學及培訓機構都應設置更多課程，未雨綢繆，及早提升工作人口駕馭AI等新科技的能力。

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


【知識庫】中國養老金制度知多些

 

　　－中國養老金制度主要由三個支柱構成

 

　　－第一支柱是由政府主導的「城鎮職工基本養老保險」和「城鄉居民基本養老保險」，是最主要的公共養老金來源。

 

　　－第二支柱是企業主導的職業年金和企業年金，這些是企業為員工提供的額外養老保障。

 

　　－第三支柱是個人養老金，這是個人自願參加的商業保險。

 

　　－中國的養老三支柱，發展極不平衡，第一支柱佔比超過一半，第三支柱則佔比不足一成，加上人口老化問題，因此中央政府探索延遲退休年齡和增加養老金來源等措施。

 

（本文原載於9月20日《香港經濟日報》）

 

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