  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

20/09/2024

移民英國｜英國高等學府一年學費50萬！入到都未必畢到業？牛津大學的「一試定生死」有多地獄？

#劍橋大學 #考試 #海外生 #學費 #牛津大學 #Pantry熱話 #技能增值 #移民 #一試定生死 #移民英國 #英國大學 #英國
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

Photo: 由作者提供

　　小時候父母常勉勵大家努力讀書，考進好的大學，然後才能找到一份好工作，有穩定的收入。然而在學位貶值的年代，一來周街都大學生，二來學位和收入未必對等，很多年輕人選擇不讀大學，除非日後想找需要專業資格的工種，否則未必需要一個大學學位，畢竟無人想未畢業就一身學債。這種情況在英國相當普遍，因為很多僱主比較看重面試和工作經驗，學歷只是用來加分的包裝，如果沒有相關經驗，又欠缺面試技巧，即使是名牌大學生，也未必得到工作機會。在「學店」愈來愈普遍的情況下，英國就職市場也開始用他們的方法杜絕「高分低能」。

 

　　雖然如此，大學的名牌效應仍然令不少人趨之若鶩，尤其是世界排名較高的牛津、劍橋，這些高等學府不但入學門檻高，而且學費高昂，即使有能力考進這些學校，也不是每個家庭有財力支付學費，而有錢人子弟，雖然能走「捷徑」，但也必須具備一定實力。現時牛津大學的國際生學費平均一年需要50萬港元，如果讀4年，就要200萬元，還未計食宿等必要生活開支，因此讀得這所學校的海外生大多來自中產以上的家庭，只有極少數人能成功取得獎學金。

 

 

　　雖然支付了昂貴的學費，但並不保證人人能夠畢業，牛津大學有「一試定生死」的制度，比起其他大學更為嚴謹，一旦那個學年的考試未能通過，便會被退學，失去榮譽學位，即等同香港的Third Hon，但他們將失去下個學年的入學資格，拿著一張沒有榮譽學位的證書「畢業」。因此對牛津學生來說，每一次考試都等同公開試，一旦不及格，過往所有努力都會前功盡廢，在龐大的壓力下，不少學生會選擇休學備試。

 

　　反觀香港的大學，雖然有些學科較難畢業，但未至於「一試定生死」，大部分都會用4年的成績去拉Curve，頭兩年成績強差人意，還可以用剩下兩年時間追回，相對上較人性化。不過，牛津大學的地獄考試制度，能夠保障所有畢業生在學科上都相當的實力，即使被稱為「學店」，起碼仍有作最後的把關，有錢入去，也要有能力畢業。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

我要回應
更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#劍橋大學 #考試 #海外生 #學費 #牛津大學 #Pantry熱話 #技能增值 #移民 #一試定生死 #移民英國 #英國大學 #英國
更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

減息周期正常化？

20/09/2024 08:53

貨幣攻略

特朗普的種族謊言用意何在？

19/09/2024 17:55

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk