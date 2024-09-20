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20/09/2024

六合彩｜攪珠結果奇景︰跟上期5個號碼相同！三獎489注中每注只派咁多錢？邊個號碼近10期共攪出4次？即睇熱門號碼統計

#打工仔 #馬會 #攪珠結果 #六合彩 #一注中 #金多寶 #頭獎 #Pantry熱話 #熱門號碼
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Text: Eunice Chow

　　不少香港人間中都會買六合彩一碰運氣，希望發橫財，唔使返工歎世界！最近有關六合彩的熱話，一定係昨日（9月19日）馬會第104期六合彩攪珠結果，居然與中秋金多寶十分近似，有5個攪珠結果相同！一眾網民大呼神奇的事發生了！第104期攪珠結果之中，5，18、21、24及44等五個號碼與中秋金多寶攪珠結果相同，而更有趣的是「中5個字」的三獎竟然有多達489注中，每注派彩不足$2萬！

 

　　早前，馬會中秋金多寶（第103期）頭獎1.5注中，每注派彩$50,366,360（攪珠結果為5、18、21、24、27、44，特別號碼為10），令唔少人「葡萄」！估唔到，昨日第104期（9月19日）六合彩攪珠結果︰5、18、21、24、44、47，特別號碼20，居然與中秋金多寶十分近似，有5個攪珠結果相同，不少網民大呼神奇！

 

（圖片來源︰領展）

（圖片來源︰香港賽馬會）

 

　　今期（第104期）攪珠結果其中5，18、21、24及44合共5個號碼，與（第103期）六合彩金多寶攪珠結果相同，已經令大家心諗「唔係嘛，咁都得」！今期六合彩頭獎1注中派800萬元，而「中5個字」（即5個攪出號碼）的3獎竟然有多達489注中，最低派彩$19,200，不足2萬，而「中5個半字」（即5個攪出號碼+特別號碼）的二獎有1.5注中，只派$38,400，只獲下限派彩。根據賽馬會六合彩獲獎資格，獎金會因應該期獲中二獎或三獎注數而不同。有網民話二獎、三獎獎金縮水，認真唔好彩，不過又咁講，中獎都係橫財lucky money，運氣不可少！

 

第103期六合彩攪珠結果（圖片來源︰香港賽馬會）

第104期六合彩攪珠結果（圖片來源︰香港賽馬會）

 

下一頁︰近10期熱門號碼小統計

 

 

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