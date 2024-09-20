  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法GP小貼士
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

20/09/2024

深圳美食｜深圳食蟹好去處提案！大眾點評高分蟹黄金撈飯 / 蟹黃瀑布撈麵視覺效果滿分 / 最平¥780食日式松葉蟹二人蟹宴

#深圳 #0+3 #深圳一日遊 #美食特集 #北上食買玩 #輕旅行 #北上美食 #週末好去處 #深圳美食 #大眾點評 #去旅行 #短線遊 #蟹
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung Photo: 大眾點評

　　有沒有朋友很愛吃蟹？如果你很愛的話，去深圳一定要試一次！在深圳，有很多吃蟹的好地方，烹調各有不同，好像是大熱的蟹黄麵、清蒸螃蟹、醉蟹，當然少不了蟹宴！如果你近期都想到深圳飲飲食食，不妨留意一下以下餐廳！

 

深圳食蟹好去處｜1.蟹叁寳·蟹黄面(福田店)：大眾點評高分蟹黄金撈飯！啖啖食到濃郁蟹黃

 

　　「蟹叁寳·蟹黄麵(福田店)」是第一間要介紹的餐廳，因為這間餐廳真的在小紅書上超出名，很多人大推，而在大眾點評上都得到4.8分高分！一聽名字就知「蟹叁寳·蟹黄麵(福田店)」主打是蟹黄金撈麵，而這道菜也是每枱客人必點的！份量十足的蟹黄倒上韌性十足的麵條上，讓大家啖啖都食到蟹黃的鮮香及濃郁，真的超滿足。如果你喜歡吃飯的話，都可以試試蟹黄金撈飯，因為米飯吸滿濃郁蟹黃，整碗變成金黃色，很有食慾！其他推介還有蟹粉春卷、蟹黃湯包、花雕醉蟹等，正！如果平日去的話，大家可以在大眾點評入手優惠，只要人民幣63元就可以有一份蟹黄蝦仁飯套餐！而蟹黄金撈飯或蟹黄金撈麵大約人民幣100元。

 

蟹黄金撈飯

份量十足的蟹黄

必食菜！

 

蟹叁寳·蟹黄面(福田店)

營業時間：上午11時半至下午9時半

地址：福田區福田街道崗廈社區福華路350號崗廈皇庭中心102L1-2

泊車資訊：附近有很多大廈停車場

 

下一頁：蟹黃瀑布撈麵視覺效果滿分

 

【你點睇】美眾院通過法案，香港駐美經貿辦恐遭關閉，你是否支持中方對此作出強烈反制？► 立即投票

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#深圳 #0+3 #深圳一日遊 #美食特集 #北上食買玩 #輕旅行 #北上美食 #週末好去處 #深圳美食 #大眾點評 #去旅行 #短線遊 #蟹
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

減息周期正常化？

20/09/2024 08:53

貨幣攻略

特朗普的種族謊言用意何在？

19/09/2024 17:55

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk