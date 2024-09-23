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23/09/2024

盛事之都的實際意義

#港是港非 #盛事之都 #啟德體育園 #港聞娛樂 #國際化 #香港經濟發展 #政情
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　啟德體育園將會在明年第一季落成，新場館雖為體育場地，但可以用作舉辦大型演唱會及其他大型活動，成為推動香港盛事之都的主場館，目前已安排國際知名搖滾樂團Coldplay來港表演，作為啟德體育園落成的頭炮，有學者估計這次演唱會可以為香港帶來以億元計的收益，呼籲政府務必做得好好睇睇。筆者一直支持香港發展成為盛事之都，但今日社會只看重盛事經濟，以為盛事活動只為眼前利益，其實大錯特錯。

 

啟德體育園明年首季落成，將由國際知名搖滾樂團Coldplay打響頭炮。(Shutterstock)

　
　　不少市民都將盛事之都與夜繽紛混為一談，認為都是政府為振興市面經濟而設，有人認為有關活動只是「整色整水」，對社會貢獻極其有限。筆者認為，盛事之都有重要的地位，應該堅持長期發展，自然與短期活動為主的夜繽紛有很大分別，而且盛事之都不但可以有經濟貢獻，更重要是可以鞏固香港國際大都會的地位。
　
　　事實上，自回歸以來，香港經濟與國家發展緊扣一起，有大量國家的精英或富裕人士來港工作或生活，相反在港生活工作的歐美人士卻有減少趨勢，令香港國際化的格局褪色，日漸趨向內地化。眾所周知，香港的最根本優勢就是國際化，無論金融、貿易及專業服務等支柱產業，皆建基於國際化的基礎上，所以說國際化是香港經濟的基石，亦是「一國兩制」下香港可以貢獻國家的重要關鍵。
　
　　令人擔心的是，自中美矛盾日益加劇，香港受到的衝擊日益增長，近年國際資金亦減慢流入香港，令到香港市場明顯轉弱，整體經濟亦呈現呆滯的態勢。為了保持香港的國際化，政府已做了大量工作，例如開拓新興市場、鞏固自己的基礎。筆者相信，增加民間社會與國際的往來，亦是鞏固國際大都會的重要手段，發展盛事活動就最能夠吸引國際眼球，吸引更多國際旅客來港，同時亦有助維持香港的國際生活方式。所以，盛事活動即使能為香港帶來豐厚收入，但政府不應捉錯用神，單單以此為目標，應該以推動國際化發展為終極政策，以鞏固香港經濟的基石。

 

國際七人欖球賽吸引大量旅客來港，足證體育活動的叫座力。(Shutterstock)

　
　　至於如何打造盛事之都？其實香港早已經展開相關工作，政府可以吸收經驗，加速推動及統籌各項發展。總括而言，發展項目可以包括以下：第一，發展國際演唱會活動，除了邀請國際知名歌手外，香港以及鄰近地區近年對韓國演藝界趨之若鶩，假如能邀請當紅的韓國藝人來港表演，同樣可以吸引大量境外歌迷來港，為香港創造龐大收益，更重要是讓國際社會有機會留意香港的新發展，達到宣傳香港的目標；第二，發展體育盛事活動，國際七人欖球賽已經取得空前成功，而美斯事件雖然傷盡球迷之心，但事件亦反映球星的叫座力；第三，發展成國際時尚、名牌及服飾之都，LV去年底在星光大道舉辦時裝騷，結果成功吸引國際注目，香港其實早已是名牌之都，政府應該重點推動，邀請更多國際品牌來港發展，或協助品牌擴大在港業務；第四，發展文化藝術活動，舉辦國際級的藝術展覽，甚至國寶級文物展覽，可以吸引大量境外人士來港參觀。

 

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