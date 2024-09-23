國慶好去處︱國慶煙花加入無人機表演！熊貓圖案超震撼！西九一日遊推介：M+國慶入場送紀念品／免費玩漂浮氣泡沉浸式體驗／75折買咖啡、珍珠奶茶

嚟緊國慶假期，大家諗到慶祝節目未呢？適逢中華人民共和國成立75周年國慶，今年的煙花匯演好特別，煙花開始前首次加插無人機表演，拼砌熊貓、「75」等圖案。還有，整個10 月每晚更有特別版「幻彩詠香江」的確令人期待！如果仲未諗好10月1日去邊玩，不如睇睇以下西九全日食、買、玩樂推介，早上去M+免費玩漂浮氣泡沉浸式體驗，下午搵間餐廳chill吓歎咖啡，甚至商品店shopping都有75折優惠，晚上望住維港睇煙花及無人機表演最prefect！

國慶好去處 | 10.1國慶煙花︰首次加入無人機表演

首幕煙花「情繫中華」由紅色五角星和紫色五片花組成，象徵香港向祖國仰望。（圖片來源︰政府新聞網）

先講，大家相當期待的國慶75周年國慶煙花匯演，是次煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，香港中華出入口商會贊助，國慶煙花匯演將於當晚9時在維多利亞港上空上演。煙花開始前首次加插無人機表演，拼砌熊貓、「75」等圖案，前奏無人機表演歷時約5分鐘。

星光燦爛: 第三幕煙花圖案以大錦冠、大麗花和七彩變球為主。（圖片來源︰政府新聞網）

緊接無人機表演，將會是歷時23分鐘的國慶煙花匯演，今次匯演主題為盛世煙花耀中華，分為八幕，由九艘船合共發放 31,888 枚煙花。首幕煙花「情繫中華」由紅色五角星和紫色五片花組成，象徵香港向祖國仰望，帶領我們邁向更輝煌的百年成就。最特別是第六幕，為歡迎大熊貓到來，煙花圖案以綠色為主，呼應熊貓喜歡的竹葉。大家記得落足眼力，搵紅色五角星、笑臉等圖案。

繼續微笑︰第五幕以微笑為主題，心心相印和微笑等煙花圖案帶來歡樂氣氛。（圖片來源︰政府新聞網）

喜迎國寶︰這一幕以熊貓喜歡的竹葉為主題，圖案以綠色為主。（圖片來源︰政府新聞網）

下一頁︰同場加映︰10月每晚國慶特別版「幻彩詠香江」