昨（23日）文《上盼兩萬》，提到美/港減息會盤活本港資金，由死水變活水。怎料昨日就有則中東資金來港的新聞，是新水來了。

據昨日《經濟通》報道，中國奧園(03883)公布，創辦人、執行董事及主席郭梓文所持Ace Rise出售約6.21億股即約16.48%股權予由Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli所持Multi Gold(MG)，MG將成為該集團單一最大股東，而郭梓文持股降至約13.31%，將不再擔任該集團控股股東。

Alobeidli今年45歲，擔任Magnuvest Investment的總經理，該公司已參與阿聯酋多個房地產項目，中國奧園預期Alobeidli將為公司引入潛在投資人，並為公司帶來更多發展機遇（圖一、圖二）。

沙特ETF基金獲准投資港股

《財聯社》昨日有這則新聞：

沙特資本市場管理局日前發布公告，已批准一隻投資中國香港股票的ETF基金。該ETF由阿爾比拉德資本（Albilad Capital）管理，名為「阿爾比拉德南方東英MSCI中國香港股票ETF」（Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF），擬在沙特股票交易所上市交易，追蹤MSCI港股通精選指數。根據周二（24日）的聲明，阿爾比拉德資本將推出的ETF預計籌集最多4億美元，並於今年底上市。

Albilad Capital首席執行官Zaid AlMufarih表示，該基金為ETF領域增添了全新而獨特的投資選擇，增強了沙特ETF領域的深度。它還提供了參與全球增長最快的新興市場的機會，中國以其龐大的經濟體而聞名，是世界第二大經濟體，並且繼續以加速的速度增長。此外，中國市場與全球主要市場的相關性較低，為投資多元化提供了獨特的工具。

據悉，該ETF將採用被動投資策略，擬複製「MSCI Hong Kong China Connect Select Index」（MSCI港股通精選指數）的表現。該指數包含了在香港交易所上市的、符合伊斯蘭委員會準則的數十隻大型中國公司股票。

此外，有外媒援引消息人士稱，另一隻追蹤在香港上市股票的沙特阿拉伯交易所交易基金預計將籌集約5億美元資金。消息指，該基金將於今年底由沙特奧瓦爾銀行（Saudi Awwal Bank）旗下子公司SAB Invest推出。審議正進行中，ETF規模和上市時間或有變化。

ETF的規模是可以被擴大的，只要有好收益，中東水可以陸續來，但一定要留意，其所投資的股票定要符合伊斯蘭教規，此即萬洲國際(00288)，賣豬肉的，就不會受青睞。

其實中東資金要來中港投資是必然的，因為美國佬發窮惡，狼胎到可以凍結他國的資產。一向被中東資金認為可以藏富的美國，變成可以「謀財」惡地時，這些資金定要另找藏富地。上文Albilad Capital首席執行官Zid AlMufarih明言中國是世界第二大經濟體一語已表明中國是可附託之喬木。

粗略言，伊斯蘭教義不許投資於放貸、賭博、豬肉等企業，從以往中東資金已投資於中港的企業性質便知。

去年鳳祥股份(09977)售了近1.57億股，平均股價1.5132港元予阿布扎比投資局擁有的Platinum Peony B 2023 RSC Ltd。

去年12月有連串中東資金在中港投資，不過投資者見中港股市日日跌，而無眼睇到這些中東資金湧港。

1. 富豪酒店(00078)四海國際與沙特阿拉伯投資部（MISA）簽署諒解備忘錄，並成為戰略合作夥伴，以「富薈」品牌開發及發展可持續酒店、服務式公寓等，合作規模約50億美元。

2. 海昌海洋公園(02255)宣布與沙特旅遊發展基金簽署無法律約束力合作備忘錄，計劃開發沙特阿拉伯王國海昌海洋公園。

3. 金蝶國際(00268)公告，戰略投資方AI-Rayyan Holding LLC（卡塔爾國主權財富基金卡塔爾投資局的子公司）會以10.1港元價，收購了4.26%金蝶股份。

在之前，卡塔爾投資局也以基石投資者投資了藥明合聯(02268)、復宏漢霖(02696)、創勝集團-B(06628)，另亦持有了19.9%港燈-SS(02638)的股票。

阿布扎比投資機構CYVN曾兩度投資於蔚來汽車(09866)。

在更早年期卡塔爾投資局旗下Bellshill Investment Co Ltd也持股了利福國際。

卡塔爾航空通過購入建滔集團(00148)及其子公司建滔積層板(01888)持有的國泰航空(00293)9.61%股權，一度成為國泰航空的第三大股東。

以往中東與港資的合作，多是由中東各國的主權基金達成，普羅中東富豪無緣入股。但今時是以ETF作投資平台，即是凡是有錢投資的中東人士，也可透過買這些ETF來買到港股，嚴格講應是MSCI（港中指數股），這便為港股帶來新鮮水。只要這些ETF表現好樣的，這隻ETF可以擴容，亦可以有類似的ETF上市，諗下就連發夢都會笑醒。

因之，今次上盼兩萬，是有盼頭了。

這裏亦附帶一筆，石Sir「午市閒談」因節目調動，昨日起暫停播出。該節目每日/每季都有統計表現，由7月2日截至9月20日的賺/蝕統計如圖三。在這第三季度的交易期內，港股跌多升少，恒指上升2.75%，推介股票能升31.8%算有交代。多謝各位對該節目的支持。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）