廚具開倉 | Le Creuset特賣會過千款低至3折！多買多折！教你頭輪搶筍貨+攞折扣券攻略！美亞清貨低至2折！不鏽鋼單柄鍋$79、廚剪$12

廚具控召集！Le Creuset一向係少婦最愛，廚具顏色超多而且功能齊備，煮好餸菜原鍋上枱打卡靚！品牌將於10月3日至6日舉行Factory to Table特賣會，近千款商品優惠低至3折，多買多折，所有產品先到先得，售完即止，LC粉絲唔好錯過超筍機會，將家中LC系列儲齊！另外，一向以CP值高的美亞廚具又有清貨開倉活動，多款鍋具及配件等低至2折發售。即睇有咩抵買推介！

Le Creuset特賣會：低至三折！記得登記入場兼攞半年折扣券！

Le Creuset HK將於10月3日至6日在上環Soho House舉行Factory to Table特賣會，近千款商品優惠低至3折，特賣會不設補貨且數量有限，所有產品先到先得，售完即止，LC粉絲唔好錯過！

（圖片來源︰Le Creuset HK facebook）

（圖片來源︰Le Creuset HK facebook）

（圖片來源︰Le Creuset HK facebook）

想首日買到心水貨品，你可網上選購First Shoppers入場券自選10月3日首兩個時段（10:00-11:30或12:00-13:30）入場，入場費$250，費用可於結帳時全額抵扣。此外，預定這兩個時段的顧客還將獲得一張有效期6個月的店鋪折扣券，一心掃貨爆買的LC粉絲好啱用！

（圖片來源︰Le Creuset HK facebook）

（圖片來源︰Le Creuset HK facebook）

至於打算10月3日至5日其他時段入場掃貨的朋友，亦需事先登記（免費）才可以入場，並需於預約的1.5小時內完成購物。而10月6日入場購物的朋友，則無需事先登記（免費），但為確保安全，特賣會將實行必要的人流管控措施。Factory to Table特賣會採取即買即提方式，購物滿$4,000即可享免費送貨，大家記得自備車仔shopping！

（圖片來源︰Le Creuset HK facebook）

（圖片來源︰Le Creuset HK facebook）

Le Creuset 特賣會3大折扣優惠

1. 低至3折！現場近千款商品優惠低至3折，包括之前未曾有過折扣的獨家商品及店舖中沒有出售的產品，絕對係入手Le Creuset 的好機會！

（圖片來源︰Le Creuset HK facebook）

2. 多買多折！大會推出多項折扣優惠，多買多折！購買兩件商品享額外95折，三件商品享額外9折！留意，折扣不適用於3折商品、琺瑯鋼（EOS）產品以及套裝。

（圖片來源︰Le Creuset HK facebook）

3. 每日驚喜！10月3日至5日每天提供一款／套產品的超級抵買價，如10月3日有Elegant Duo（Warm／cool）杯具套裝，特價$688（原價$1,640）、10月4日有Enchanted Halloween套裝特價$488（原價$1,340）、10月5日則有Flower Dish特價$980（原價$2,480）

（圖片來源︰Le Creuset HK facebook）

Le Creuset HKFactory to Table特賣會

日期︰10月3至6日

地點︰上環Soho House

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