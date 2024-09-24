傳統飲食業面臨智慧生活新挑戰與機遇！把握日本動漫商機舉行展覽，匯聚特色食肆吸引年輕消費群！

設計與經典動漫相關的主題餐廳，推出特色菜單和裝潢，吸引動漫迷。主辦各式各樣舉辦動漫主題活動，如角色扮演、放映會和簽名會，增加顧客的參與感和消費意願。並且會整合線上線下推廣，例如在社交媒體上提供線上訂餐優惠，鼓勵顧客到店取餐。數據驅動的促銷下善用顧客數據分析，針對性推出促銷活動，提高顧客滿意度和回頭率。

尖沙咀的Anima Tokyo是一間經營日本漫畫、動畫、遊戲等IP的常設精選店，佔地約8萬呎，設有期間限定店及專營動漫周邊店，售賣獨家原創商品、聯乘商品外，亦有餐飲店、Book Cafe，更會為電影發行、新遊戲、新產品等提供宣傳場地或舉行特別展覽，集購物、遊戲體驗和餐飲於一身！Anima Tokyo 不時為電影發行、新遊戲和新產品等提供場地或舉行特展，涵蓋多套經典動漫作品，包括《機動戰士高達》、《櫻桃小丸子》及《小飛俠阿童木》等，還有開幕展覽《鋼之鍊金術師》香港展覽2024。空間樓高近兩層的巨型熒幕，展示品牌故事及展覽短片，店裏特設別彩虹隧道，靈感來自漫畫中的速度線，陳列最新展品，開幕展示激罕珍藏的《精靈寶可夢 Pokémon》遊戲卡。

在商場二樓打造「日本美食橫町」，匯聚10家日式食堂。日本美食橫町設計融入上世紀40至80年代日本昭和時代的特色，充滿復古的感覺。這裏匯聚10間日式食堂，包括海宝水產、手握壽司店鮨愛、天鳥居酒屋、桃子烘焙工房，以及日本威士忌酒所 Takumi Whisky Bar 等。

推廣策略以增加營業額，推出適時的家庭套餐、情侶套餐等多樣化促銷方案，設計限時優惠來刺激消費。建立顧客Loyalty Program，例如積分制度，顧客每次消費後可獲得積分，吸引回頭客。

善用店內外的推廣空間：利用牆面、桌面和展示櫃進行宣傳，展示即將舉行的活動和特別菜單。

針對年輕人和學生群體，推出符合他們口味的菜品和主題活動。提供適合全家共享的套餐和兒童友好的菜單，舉辦家庭活動。各個年代的客戶集體回憶，推出適合各年齡層的菜品和活動。

運用社交媒體的影響力，分享美食圖片、顧客評價和活動信息，吸引潛在顧客的注意。有各色各樣的互動活動：舉辦抽獎或分享用餐照片的比賽，激勵顧客在社交媒體上標記餐廳，增加品牌曝光率。更可與KOL合作，借助他們的影響力吸引更多顧客。

將虛擬與現實世界的結合，AR/VR沉浸式體驗，讓顧客享受互動式的菜單展示。與外賣平台合作，提供虛擬菜單，讓顧客在家中也能感受到餐廳的氛圍。

推出健康、營養均衡的菜單選擇，標示食材的營養成分，滿足現代顧客對健康飲食的需求。舉辦營養專家講座、健康飲食工作坊，投資講座等等吸引對有興趣的顧客群體。

人情味與顧客關係的建立，記住常客的喜好，提供貼心建議，讓顧客感受到被重視。舉辦顧客聚會和美食分享會，增進顧客之間的互動。定期收集顧客反饋，了解需求並調整服務，提升顧客滿意度。提供獨特的用餐體驗，如主題晚餐和特別節日慶祝活動，讓顧客在這裏創造美好的回憶。設計拍照打卡區域，鼓勵顧客在社交媒體上分享用餐體驗，提高品牌曝光。

周邊商品銷售：販售與動漫相關的周邊商品，如公仔和限量版商品，增加額外收入。

數碼港一直積極應用科技為顧客帶來嶄新餐飲及零售體驗，作為香港智慧數碼科技輸樞，數碼港及數碼港初創企業Rice Robotics與鴻福堂全新café 概念店HFT Life合作，推出機械人送餐服務—Cybo Delivery，顧客可以安坐座位，以自助形式透過手機或平板電腦下單，當Cybo來到指定用餐區域時，顧客的手機將會收到SMS訊息提示，顧客只需於Cybo的螢幕上輸入手機號碼最後4位數字，Cybo就會打開上蓋，送上飲品，整個購買過程與真人「零接觸」，讓客人可以放心享用。為熱愛新科技的顧客，呈獻「零接觸」體驗！

而鴻福堂概念店「 HFT Life」，室內設計以簡約文青風格為主，純白配搭柔和木系色調，讓人耳目一新。秉持推廣健康飲食的概念，提供中、西搭配的美食組合，引入本地品牌「嚐麥手作」麵包， 配以鴻福堂皇牌的無添加自家湯及飲品，細嘗健康自家美味。是一個很特別的Cross Over！

透過結合傳統與智慧餐飲的優勢，充分並有效整合線上線下的推廣策略，餐飲業務可以在競爭激烈的市場中脫穎而出。善用店內外的推廣空間，根據不同年代的顧客需求進行針對性推廣，並充分利用社交媒體的力量，提升品牌曝光率和顧客參與度。虛擬與現實的結合將進一步增強顧客的用餐體驗，而強調人情味與顧客關係的建立將有助於提高顧客的忠誠度。最終，通過創造與人共赴的美好回憶，餐飲業務能夠提升整體營業額並增加多元化的收入來源。