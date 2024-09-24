本地創科︳初創無電製冷的可持續方案！對抗全球暖化發明靈感源自蟻？納米顆粒混入油漆令室內降溫達8度！慳4成電費

全球氣温持續上升，有科學家認為，2024年的平均氣溫將會超越2023年，成為有史以來最熱的一年。

面對酷熱天氣，大家最直接的反應是多開空調，然而電能大多來自燃燒化石燃料，這正正是導致氣溫上升的原因，開冷氣降溫無疑是飲鴆止渴。有見及此，全球都在致力尋求降溫的替代方案。當中可持續的製冷解決方案，便成為世界經濟論壇評選出的2024年解決全球挑戰的十大新興技術之一。

我喜見有本地企業創冷科技（i2Cool）開發了一種毋需電能的製冷解決方案。i2Cool是香港城市大學孵化的一家科技初創，團隊自2016年開始研發這項革命性製冷技術，將納米顆粒加進不同的物料，例如混入油漆、薄膜、纖維布料，透過反射陽光及被動式輻射散熱的方案製冷，實現低於環境溫度的製冷效果，有效節省能源，推動碳中和。

發明這項技術的靈感，源自撒哈拉沙漠的非洲銀蟻。銀蟻的毛髮能大幅反射陽光和散熱來減少熱量吸收，使螞蟻在攝氏60至70度的高溫環境中，也能生存繁衍。

早前我到訪他們的基地，親身體驗新推出並已獲香港專利的零耗能、無電製冷產品，包括瓷磚、車漆、貼膜及衣服等。見證車廂及室內氣溫成功降低達5至7度，成效令人驚嘆！這些方案特別適合應用在香港這個人口密集的城市。

在香港，近年明顯較以往炎熱，氣温也屢創新高。有硏究推算香港到2070年，全年平均溫度達26度（2023年為24.5度），屆時香港的天氣將會全年都會酷熱難耐，而最受炎熱天氣煎熬的，必然是劏房頂樓的住戶。

i2Cool團隊去年與慈善基金合作，攜手為深水埗一幢樓齡50多年的樓宇天台塗上白色冷油漆（iPaint），據報室內溫度因此下降了3至8度，讓居民每月可節省約4成的電費開支，而且一年之後製冷效果依然良好。

目前，這間初創已取得不少本地政府部門和公私營機構的支持，包括有公用事業、地產發展和物業管理公司等。據該公司網頁指，無電製冷產品已在內地、東南亞、中東、歐美等20多個國家和地區使用，主要應用於建築、化工、電力通訊、新能源、物流、戶外儲存設備和光伏等領域。例如在阿聯酋的阿布扎比，有企業運用這些製冷塗層為貨櫃箱降溫，效果顯著，外部降溫達30度，有助為貨物保鮮，同時減輕電力用量。

該公司是本地科研成果商業化的成功實例，衷心希望往後有更多初創企業，憑著拼勁，發揮創意，推出更多令世界可持續發展的創新方案，齊為地球降温，從而更有效地改善全球暖化問題。