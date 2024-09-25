A股上市變「A+H」上市的三大知識點

近日，美的集團（300.HK）在港上市受到較大關注，除了其成為近年最大規模的IPO外，其上市後股價的理想表現，亦對新股市場帶來一定提振作用。而由於美的集團之前已經在A股上市，因此其在剛上市後，將轉換成「A+H」兩地上市。這種上市模式有哪些方面值得注意，同時上市對企業在財務指標將帶來什麼影響？筆者以下作出幾個重點分享。



首先，對於同處兩地上市的企業而言，兩地估值的互相參考是定價核心因素。以現時同步在「A+H」上市的企業而言，同一股份在內地市場上，一般較其於港股市場上獲得估值溢價。這可以從AH溢價指數可以反映出來。根據現時由恒指公司推出的滬深港通AH股溢價指數來看，A股價格平均較H股溢價超過40%。但另一方面，不同行業在兩地的溢價率不盡不同，傳統上券商股、航空股、基建股等普遍存在高溢價，而部分資源股、原材料股則屬於溢價較低的板塊。而家電股中，亦屬於溢價較低的板塊。例如海爾智家A股相對H股的溢價率約為一成。而美的IPO招股時，招股價相對A股折讓超過兩成，則成為H股上市後股價向上追近A股的重要因素。



第二，股份於AH兩地上市後，將較原先僅在A股上市，出現企業的每股淨資產（NAV）發生變化。一般來說，在H股上市後，每股NAV出現上升還是下降，要視乎其H股的發行價格是溢價發行，還是折價發行。而這裡的溢價或者折價，並不是第一點中相對A股價格而言，而是針對原先的每股淨資產值而言。如果發行價格較每股淨資產高，則將提升現有每股淨資產值。繼續以美的集團為例，根據其A股今年所披露的中報資料，截至去年底的每股淨資產約為23元人民幣，而本次H股54.8港元相對其存在溢價，因此對每股淨資產存提升作用。



第三，來港H股上市後，企業有機會在每股盈利（EPS）上發生變化。在新股發行不影響盈利水平的假設前提下，總股本的增加，將使每股盈利出現下降，從而在理論上使市盈率上升。但實際上，當一家公司發行新股募集新資金後，往往有利於加大未來業務的規模，提升盈利水平。因此實際對每股盈利的影響，往往需要結合盈利增長效果與股本增長效果，作出綜合比較。