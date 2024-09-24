國慶半價睇戲！59間戲院、超過80套電影任揀！半價睇《我談的那場戀愛》、《破浪男女》！同場抽獎贏75張戲票禮券！即睇開賣日期+戲院名單

十一國慶將至，為了推動大家消費同輕鬆下，香港戲院商會聯同所有會員舉辦「10.1 半價睇好戲」活動，全港59間戲院推出半價戲票優惠，在10月1日當日所有場次，不論任何時間、放映格式和影院的戲票均一律半價，任睇所有電影！近期熱門電影就有《我談的那場戀愛》、《撞鬼遇到愛》、《望月》及《破浪男女》等，一於約埋朋友或家人去放鬆睇場戲啦！

（圖片來源：天下一電影 One Cool Film）

國慶日將有59間戲院，超過80套電影的戲票以半價優惠發售，大家可於9月25日當日中午12時起，在各大戲院售票處網上售票網站上購買。每人每次限購最多4張電影戲票，就連長者首場優惠、小童、學生、長者票優都有提供半價優惠，超著數！要留意，半價優惠不適用於所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠。以下是參與了「10.1 半價睇好戲」活動的院線，總有一間在你左近！

1）百老匯院線

2）英皇院線

3）MCL 院線

4）嘉禾院線

5）高先電影院

6）華懋電影院線

7）影藝院線

8）新寶院線

9）Cinema City 院線

11）CGV D2 Place

12）Lumen Cinema

13）新光戲院

14）ACX Cinemas@北角匯（9月25日下午2時起預售）

15）寶石戲院（9月30日起預售）

（圖片來源：HK Movie 香港電影）

下一頁：睇戲抽獎贏75張戲飛