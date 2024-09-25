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25/09/2024

GLOBAL Wednesday｜美股或再破頂？｜前瞻周五PCE物價指數

#hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #光大證券 #美股 #通脹數據 #聯儲局 #美國息口 #納指 #AmT #FXI #EEM #道指 #EMN #UDOW #CTSH
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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　美國9月消費者信心指數創逾3年最大跌幅，不過市場憧憬可以為聯儲局進一步減息提供理據，總統拜登亦預告，聯儲局會進一步減息，道指和標普500指數周二(24日)再創新高，美股樂觀情緒可維持多久？另外，市場亦觀望本周五(27日)美國將公布的8月核心個人消費開支PCE物價指數，作為聯儲局關注的重點通脹指標之一，會為11月的減息幅度帶來甚麼啟示？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=V20GCxh1n1Y

 

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