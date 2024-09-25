GLOBAL Wednesday｜美股或再破頂？｜前瞻周五PCE物價指數

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

美國9月消費者信心指數創逾3年最大跌幅，不過市場憧憬可以為聯儲局進一步減息提供理據，總統拜登亦預告，聯儲局會進一步減息，道指和標普500指數周二(24日)再創新高，美股樂觀情緒可維持多久？另外，市場亦觀望本周五(27日)美國將公布的8月核心個人消費開支PCE物價指數，作為聯儲局關注的重點通脹指標之一，會為11月的減息幅度帶來甚麼啟示？

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=V20GCxh1n1Y

►把時間軸拉到01:34開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8