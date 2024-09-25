Netflix熱播真人Show推介！《黑白大廚》無名廚師vs廚藝大師獎金有咁多億韓元！《艾嘉食堂》張艾嘉領軍韓國女團成員、台灣男神開餐廳超驚喜

最近Netflix有咩熱播？現正上映的韓國真人實境秀節目《黑白大廚：料理階級大戰》必定是其中之一，80位對美味有獨到見解的無名廚師，對上20位菁英主廚「白湯匙」展開對決，可說是料理版的《體能之巔》！美食當前人人有共鳴，而且比賽節奏緊湊勁好睇！另外，實境真人秀節目《尹食堂》全球首檔官方授權海外版——《艾嘉食堂》亦將於10月初開播，張艾嘉領軍並化身為大廚，更找來實力演員參與開餐廳，究竟他們在泰國蘇梅島的快閃餐廳實力如何？令人期待！

《黑白大廚：料理階級大戰》（Culinary Class Wars）：無名廚師對戰廚藝精英

如果你餓了，不建議大家睇Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》，因為絕對是一套令你愈睇愈肚餓的真人騷！《黑白大廚：料理階級大戰》共12集，以80位對美味有獨到見解的沒有米芝蓮或星級肯定的無名廚師（節目內歸為「黑湯匙」），對上20位菁英主廚「白湯匙」，共100名參賽者展開激烈的料理對決，爭奪誰是韓國最佳廚師之名，第一名更可獲可觀3億韓元獎金，可說是料理版的《體能之巔》！

（圖片來源︰Netflix網頁）

（圖片來源︰Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》 trailer截圖）

（圖片來源︰Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》 trailer截圖）

節目一開始有如《體能之巔》般，參加者逐一入場，認識不同人氣餐廳廚師，大家都對比較相當興奮，力爭冠軍寶座。80位「黑湯匙」廚師都於韓國人氣餐廳工作，熱愛烹飪，而且食物獲大眾喜愛，包括有首爾最會做生意大利麵之稱的「拿坡里美味黑手黨」、擅於日式串燒「烤雞串之王」、知名藝人經常光顧餐廳的「名人的主廚」等等。當中亦有臥虎藏龍的廚師，如「隱藏天才」於首場淘汰賽做出的橄欖油香蒜意大利麵得評判高度評價，他以獨特的方法處理麵條，令不少網民跟住做。

（圖片來源︰Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》 trailer截圖）

（圖片來源︰Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》 trailer截圖）

Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》被譽為是料理版的《體能之巔》，在韓國引發美食熱潮，20位「白湯匙」菁英主廚非泛泛之輩，包括世界知名、曾拿過《鐵人料理》冠軍的韓裔美國大廚Edward Lee、亦有中式料理大師、韓式料理大師、米芝蓮一星主廚等超級名廚。

韓裔美國大廚Edward Lee。

（圖片來源︰Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》 trailer截圖）

（圖片來源︰Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》 trailer截圖）

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