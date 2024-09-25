新樓熱賣的主動權在地產商手中

有老友同我講，在減息前夕，新樓的銷售情況未如理想，即使減息，樓價亦未必會止跌回升，如果唔減息就大件事。



我話不用擔心，新樓銷售的主動權在地產商手中，只要地產商放棄一些基本上唔會執行的權利，新樓銷量就會飆升。近日傳媒最熱門報道除了劈價蝕讓之外，就是地產商追差額，不少買了新樓的人擔心到不得了，影響所及，令到不少人唔敢買新樓。只要地產商表示如果客戶不成交，地產商只會殺訂而唔會追收差額，並且會協助客戶取回已交印花稅，買樓的人就有了個底，最多是輸了訂金，唔會被追收差額。而地產商咁樣做還有一個好處，代表地產商認為樓市差不多見底，夠膽唔向不成交的買家追收差額。

只要地產商表示若客戶不成交，只會殺訂而唔會追收差額，買樓的人就會安心得多。(iStock)



唔使幾耐，銀行亦會面對同樣問題。銀行今次無端端向準時還款的客戶，以抵押品的價值下降為理由追收差額，搞到不少物業投資者要以低價賣走手上最優質的物業，並且發誓以後唔敢問銀行借錢買樓，最後會令到銀行的生意下降。如果銀行想多做生意，在貸款合約一定要列明，如果客戶依期還款，銀行是不會追差額，否則的話，就沒有投資者夠膽問銀行借錢買樓。



其實，無論是地產商與銀行的追差額條款，以往都很少會執行，但今次銀行call loan，令到問銀行借錢買樓的人變成驚弓之鳥，一般人亦不敢問銀行借錢買樓，最後影響到新樓銷情。單是地產商唔追差額並不夠，如果銀行表明唔會在客戶按期供款的情況下call loan，雙管齊下，市民就夠膽買樓，新樓銷情就會好起來。