國慶煙花餐廳大集合！升級自助餐豪食魚子醬西班牙紅蝦／270度全海景煙花食海鮮拼盤+香檳／巴士觀光+遊艇睇煙花食自助餐

煙花匯演是每年十一國慶晚上的必備節目，如果想找個最佳位置欣賞精彩景色，就記得要提前預訂好海景餐廳，就可以享受地投入煙花綻放的時刻。以下為大家精選5間觀賞到煙花的餐廳，由高級餐廳、酒吧至船上自助餐等都有選擇，大家不一樣的體驗！

國慶煙花餐廳 | 1. HUE Dining國慶一日限定菜單：$1,800海景位睇煙花

位於香港藝術館內的HUE Dining，主打藝術感的現代澳式料理，餐廳裝潢優雅，擁有全落地玻璃窗，可盡情觀賞煙花！餐廳亦推出一晚限定的「精緻四道菜煙花慶祝晚宴」每位$1,500，海景桌每位$1,800，開胃菜粟米蝦以蟹意大利餃子揭開序幕。主菜方面可選擇醬肉質厚實且軟嫩多汁的澳洲羊肉Margra，搭配羊肚菌慕斯和黑胡椒醬；或選擇野生比目魚（另加$50），以蠔及鮑魚莎莎醬作點綴，提升魚肉的鮮甜感。最後甜品是五香黑糖布丁或士多啤梨夾心蛋糕。

（圖片來源：HUE Dining）

同日另設「煙花匯演節慶套餐」（每位$1,300），用餐時間由開始下午3時到晚上9時半，套餐包括HUE Dining的早午餐，特色菜單包括意大利香草麵包、手撕豬肉迷你漢堡、香煎三文魚或番茄和龍蝦濃湯的烤大蝦扁意粉。用餐完畢後，客人可於下午5時後到地下的INK Café觀賞煙花匯演，並享受2杯自選飲品和本地手工雪糕品牌Milk & Cream雪糕，吃足玩足半天，都算抵。

（圖片來源：HUE Dining）

地址：尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓平台

電話：3500 5888

營業時間：星期日至星期五11:30am-11pm、星期六至星期日11am-11pm

價錢：「煙花匯演節慶套餐」$1,300／位、「精緻四道菜煙花慶祝晚宴」每位$1,500，海景桌每位$1,800，

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