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26/09/2024

滙豐輪證特約｜內地組合拳措施穩經濟 兩大類股份部署策略｜窩輪價外變價內之爆發力｜窩輪牛熊證101延續篇

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嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管　劉嘉輝 (金管局及證監會持牌人士)

 

　　國慶將至，上海派發5億元人民幣服務消費券，餐飲、住宿、電影、體育等四個領域均受惠，早段餐飲股因而炒高，會否陸續有更多城市仿效？港股今早再升逾400點，一度高見19535點，國慶前能否上望2萬點？內銀股升幅收窄，大部分利好消息已經消化，目前整固為買入機會？另外，二線科技股落後，當中網易(09999)年初至今升不足1%，能否趁升市追入？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/OSXRd9HzR5Q?feature=shared

 

►把時間軸拉到02:40開始 — 節目開始

 

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【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

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更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

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