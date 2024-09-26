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26/09/2024

全球最大！LEGO版立體情景模型《清明上河圖》破健力士世界紀錄！ 300萬顆重現北宋汴京城 9大必睇細節位！附免費導賞團報名方法

#打卡熱點 #新城市廣場 #導賞團 #好去處 #健力士世界紀錄 #沙田 #Lego #清明上河圖
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Text: Eunice Chow

　　香港成功刷新健力士世界紀錄™！全球最大的樂高®立體情景模型《清明上河圖》以近300萬顆樂高®積木完成拼砌，全長達26米、闊1.78米，細緻地立體重現北宋時代汴京的郊外春景、汴河水景以及城市街景！《清明上河圖》立體情景模型，現正於商場免費展出。大家可於國慶假期近距離一睹精細創作，以及參加免費導賞團！

 

　　中國銀行年輕品牌「理財TrendyToo」早前聯同本地唯一樂高®專業認證大師洪子健，召集過千位年輕人，包括兩位「DSE超級狀元」鍾柏綸與廖俊翔，共同將傳世名畫《清明上河圖》，使用近300萬顆樂高®積木完成拼砌全長達26米、闊1.78米的《清明上河圖》立體情景模型，打破全球最大的樂高®立體情景模型健力士世界紀錄™。

 

　　《清明上河圖》真係要慢慢睇，先可以睇出趣味！原作由宋代畫家張擇端繪製，細緻地描繪了北宋時代汴京的郊外春景、汴河水景以及城市街景，構圖採用鳥瞰式全景法。現正展出全球最大的樂高®立體情景模型《清明上河圖》讓你多角度、更立體欣賞當中情景，尤其是今次展覽的重點之一「汴水虹橋」。大家可見LEGO人仔重現古代橋上熙來攘往，有人做買賣、有人看熱鬧，乘轎的文官和騎馬的武官趕路，市集繁華的一面。

 

九大必睇位！最大的樂高®立體情景模型《清明上河圖》

 

1. 虹橋

 

　　今次展覽的重點之一是「汴水虹橋」，這座橋沒有橋墩與橋柱，僅靠木架之間互相搭疊，再以繩索捆紮的方式固定，整座虹橋毋須使用一根釘子，充分展現當時高超的建橋技術。

 

 

2. 船舶

 

　　北宋時期，有專門運送糧食的「漕船」。

 

 

3. 趙太丞家

 

　　《清明上河圖》內就有一家醫館「趙太丞家」

 

 

4. 城樓

 

　　積木拼砌出城樓屋頂與和斗拱的「單檐五脊殿」及「柱頭鋪作」特色建築。

 

 

5. 駱駝商旅

 

 

6. 孫羊正店

 

　　汴京城當時是全世界飲食業最暢旺的城市。

 

 

7. 久住王員外家

 


 

8. 十千腳店

 

 

9. 錢引、抵當所

 


 

下一頁︰大學講師教你睇 導賞團免費參加

 

 

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