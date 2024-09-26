30歲職場轉捩點！最需要學啲乜？從3方面做好準備，有助升職、轉工、斜摃族

好多人都會以30歲為不同人生目標嘅定位，不論係成家立室、生兒育女、儲蓄目標、職場級別等等。雖然筆者認為，人生唔應該用一個歲數去規限自己各方面發展。但從職埸角度看，約有十年工作經驗，再加上疫後大環境轉變，打工仔將步入轉捩點，而以下建議必定有助你順利踏進職場另一階段。

不同行業借鏡的前輩

30至40歲左右，升職／轉工機會開始愈來愈多，同時會經常遇到好多重要嘅關鍵決定，有前輩借鏡係最好不過。佢可能係你直屬上司，亦可能係某部門阿頭，或公司／行業內外某某高層等。借鏡重點並唔係單單了解前輩背景，而係要學習佢哋思維模式、處事方式等。重點係當你遇到難題時，能夠回想「如果係佢，佢會點決定呢件事？佢會點選擇邊份工作？佢會唔會呢個時候辭職？」從中搵出最佳答案。另一方面，因工作模式不同而有著截然不同思維模式，所以公司／行業以外嘅前輩更有參考價值。有一套成功嘅思維模式，就好似推進器般幫你職場加速。

培養獨有專長，投身Slasher一族

基於成本效益情況下，愈來愈多公司將全面推行在家工作。加上未來數年經濟不景氣，推行在家工作同時好大有機會減薪。種種情況加起來後，一人多職將成為大趨勢，有好多打工仔未來會成為Slasher「斜槓族」。當然現時你可以繼續喺自己行業發展落去，但若干年後亦難以避免。要準備成為一位能長遠發展嘅Slasher，今天就要開始培養多項並較獨有專長，該專長最好與現職無關，多嘗試學習其他行業技能。

緊記一點，當一件事情人人都識時，就會變得唔值錢。所以培養獨有技能，除能增強巿場競爭力之餘，就算你短時間內未必投身Slasher一族，但喺現公司都能助你拉開同其他同事距離。到四、五十歲中年危機時、或進入職場另一階段，該技能更會成為你最強後盾，你巿場上價值之處。

做一個Specialist

不少人都會忽視去了解自己係generalist 還是specialist ，多數只會見步行步，或者由公司／上司安排自己職場大方向。當然如果遇到好伯樂，了解你之餘亦為你指出正路必定最好不過，但現實好上司太少、衰人太多。而及早選擇做generalist 定specialist 對每個打工仔都十分重要。

簡單說，generalist 類似球隊中教練，以管理工作／人手、控制時間、策劃方向等為主，球隊中嘅大腦。而specialist即不同崗位球員，負責自己最擅長職能如射波、防守、助攻等，球隊中專家。前者專責對人，後者專責對事。及早了解自己能力同風格，選啱方向後就可以專心主攻必需嘅技能。

而因近年巿場採用「去中層化」政策，公司會除去中層員工，再由上／下一層同事或外判專業人士去分擔工作。所以對比generalist 來說，未來specialist 會有較多發展空間。如你仲係15、16，未肯定自己適合邊方面時，建議向specialist 多作探索，亦為Slasher作準備。

其實以上道理聽落好簡單，但實際上冇乜人會有類似概念。如果每日只做同樣工作、過著大多人一樣日子，而唔肯付出更多時間同心力及早做多一點，就難以比人走得更前、看得更遠。