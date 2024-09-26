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26/09/2024

網傳「中國Starbucks之稱」瑞幸咖啡攻港！招聘員工，月薪達3萬？／內地版「挽肉と米」沙田插旗 歎日本和牛漢堡扒

#沙田 #好去處 #搵食熱話 #內地品牌 #瑞幸咖啡 #中環 #內地餐飲 #新店 #肉肉大米
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Text: Kathryn Cheung

　　近年來內地多個餐飲品牌強勢攻港，當中不少是茶飲品牌，如蜜雪冰城、霸王茶姬、茶救星球等，近日就有消息傳出瑞幸咖啡即將進駐香港！有網民發現一則瑞幸咖啡的招聘廣告，內容是香港區中環、油尖旺等地區聘請店長、咖啡師等職位，即時引起大量關注。與此同時，內地人氣即燒漢堡扒店亦加入攻港行列，並將於十月在沙田廣場開幕，為大家帶來席前即煎的和牛漢堡扒。

 

（圖片來源：Vincent Chow深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)）

 

　　瑞幸咖啡是中國最大咖啡連鎖品牌，2017年於北京開設首間門市，分店超過10,000間，曾推出多款爆紅大熱飲品，如「厚乳拿鐵」、「生椰拿鐵」，以及一時佳話與貴州茅台聯乘的「醬香拿鐵」，開售首天賣出超過500萬杯！「厚乳拿鐵」兩年內累計賣出3億杯，銷量驚人，難怪品牌有「中國Starbucks」之稱。

 

（圖片來源：小紅書）

 

　　而網上流傳的招聘廣告中顯示，瑞幸咖啡於中環及油尖旺區招聘多個職位，其中店長月薪更高達3萬，全職咖啡師月薪介乎$16,000至$20,000之間。另外更有相關福利，包括強積金、膳食補貼、交通補貼等。

 

　　不過招聘廣告暫時只在小紅書流傳，官方未有正式公布消息，大家可密切留意。

 

下一頁：攻港熱潮不斷！內地漢堡扒店登陸沙田新城市

 

 

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