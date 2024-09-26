香港美酒佳餚巡禮10月中環回歸！延長開放日子＋時間 早鳥購票有著數！ 自備酒杯送禮物！必試米芝蓮美食 + 逾110個美食攤位

Cheers！香港旅遊發展局舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日至10月27日回歸！今年盛事於中環海濱活動空間舉行，更首度延長至五天，並延長開放時間至晚上11時正，好讓大家更投入美食佳餚派對！入場券及品味通行證即日起網上發售，網上早鳥購票有折扣優惠更著數，即睇今年有咩美食、美酒攤位，以及好玩活動一同暢飲！

（圖片來源︰旅發局）

今屆「香港美酒佳餚巡禮」有超過300個攤位參與，經典葡萄酒、中國白酒、清酒、創意雞尾酒、精釀啤酒外，更有全新威士忌及氈酒區。愛酒之人一定要留意今次香港美酒佳餚巡禮，帶來全球五大洲35 國家及地區佳釀，包括法國（波爾多、勃根地）、意大利、德國、西班牙、中國等經典頂級佳釀；更有新登場國家展區帶來更多精選酒品。

Charles de Cazanove Stradivarius 2007法國絕佳年份的頂級香檳。（圖片來源︰旅發局）

Fen-flavor Mojito雞尾酒以清香型中國白酒作為基酒，加入青檸、薄荷葉和荔枝酒，爽口清新又富有果香甜味。（圖片來源︰旅發局）

Saigon Baigur Premium Dry Gin越南第一款在胡志明市蒸餾的優質氈酒。（圖片來源︰旅發局）

（圖片來源︰旅發局）

場內特設另購入場券的維港廊，你可一邊飽覽維港美景，一邊品嚐由國際級得獎調酒師創作的香港主題限定雞尾酒。（圖片來源︰旅發局）

場內主舞台每晚上演音樂表演。（圖片來源︰旅發局）

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