9月24日，央行潘功勝、金管局李雲澤、證監會吳清聯手出大招，港股、A股、商品期貨、人幣大漲。但是否一招了？還是綿綿拳，陸續有來？筆者且解畫。

國內金融界有位作者大江，匯集了阿爺的大招，筆者站在巨人肩膊上，再望遠啲。下文紅字為筆者所望。

(1)潘功勝宣布，央行近期將下調存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元（人民幣．下同）。將根據情況可能在年底進一步下調存款準備金率0.25至0.5個百分點。

人行放水不設上限

先來1萬億元，唔夠？再1萬億元，後續會否又再1萬億元？一句講晒，唔夠放到夠，經濟有活水，A股點能唔升。

(2)潘功勝表示，將降低中央銀行政策利率，7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，從目前的1.7%降為1.5%，引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，保持商業銀行淨息差穩定。

保證商業銀行（即內銀）淨息差穩定，為內銀盈利打保票，唔怪得內銀愈升愈有，你跟唔跟，你決定。建行(00939) 多年前曾高見9.39港元，現時發夢下都好。

(3)潘功勝表示，公開市場七天期逆回購利率是央行的主要政策，此次下降20個點，從1.7%到1.5%，在市場化利率的機制下，將帶動國內市場基準利率的調整，帶動中期借貸便利下調0.3%，預計貸款市場報價利率和存款利率也將隨之下行0.2%至0.25%。

此舉是為現有及未來借貸者，付少些息減負重。

(4)潘功勝表示正在研究平準基金。

即是效法美聯儲局設立股市救火隊。

(5)潘功勝宣布，將創設證券、基金、保險公司互換便利，支持符合條件的證券、基金、保險公司通過資產質押，從中央銀行獲取流動性，將大幅提升資金獲取能力和股票增持能力。創設專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支援回購、增持股票。人民銀行將向商業銀行發放再貸款，提供的資金支援比例是服務再貸款利率1.75%，商業銀行給客戶辦貸款的時候利率會加0.5個百分點，也就是2.25%，首期是3000億元，如果這項工作做得好，後續可以追加。

泵水予大股東回購股票即是阿爺移形換影，即是阿爺學日本央行在市場買股票，有辦你見，日股升回上歷史高位啦！

(6)吳清表示，證監會將發布促進中長期資金入市的意見和促進併購重組的六條措施。指引要求上市公司要依法做好市值管理，董事會要高度重視投資者保護和投資者回報，上市公司要積極運用併購重組等工具，長期破淨公司要制定價值提升的計劃，評估實施效果並披露，主要指數成分股公司要制定市值管理制度。

魚缸無水魚難養，咁就泵水入缸唄，但缸中的魚（股）一定要肥，指數股做好價值管理（即是自己努力做高個價），咁指數就會升嘞，乜叫做價值管理？不是托、托、托、乾托，而是要做好盈利做好回購。

(7)吳清表示，國家投資機構要對資本市場的認同，要穩定市場發揮重要作用。證監會將會同有關方面進一步支持匯金公司加大增持力度，擴大投資範圍的有關安排，也推動包括匯金公司在內的各類中長期資金入市，提供更好的中長期資金入市環境，進一步增強戰略性儲備力量，共同全力促進資本市場穩定健康發展。

即是叫你你班淡友咪亂沽空，敢大手沽空，匯金就入市頂，之前就有要設立平準基金啦。

(8)吳清表示，要多併購重組是資本市場的大事，資本市場通過促進企業併購進一步促進資源有效配置，當前在全球產業變革加快推進，中國經濟結構轉型升級加快推進的背景下，亟需發揮好企業併購重組的關鍵作用。新國九條對活躍併購重組市場做出重要部署，為進一步激發併購重組活力，在前期廣泛調研基礎上，證監會研究制定了「併購6條」，堅持市場化方向，更好發揮資本市場作用。將大力支持上市公司向新質生產力方向轉型升級，開展基於轉型升級為目標的跨行業併購，以及有助於補鏈強鏈、提升關鍵技術水平的未盈利資產的收購。

無能力做大做強的公司應被併購，現時企業是要做大，有足夠資金，才可多做科研，有進步。

有關樓市、匯市和債市的大招，明天（27日）續。

有投資者批評，呢啲大招一定救到個市咩！這些不作為、躺平等死的言論是經常都有。你是否經常聽到：做乜咁勤力吖，老闆會加你薪呀！

咁你是否仲勤力？抑或懶散下來？

天道酬勤，出咗辛苦力，一定有得食，唔出力等乞食，螞蟻與螳螂的兒童故事，不用我再講了。

要明白，美國滅華之心，十分猖狂，又狼到出面，聯同歐、澳、日，N國打壓，是支現代N國聯軍（因不止八國）。打的是金融戰、經濟戰，阿爺一國頂你N國，易呀！有啲黃皮白心，以至黑心者，不體諒阿爺的忍辱負重，仲阿支阿佐，話咁唔得，這又唔得。問題是這個唔得就試那個得唔得，總之一句，唔俾你N國聯軍打死，保住14億人飯碗就至至重要。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

